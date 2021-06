Nova presuda: dvojici optuženih potvrđena kazna, a jednom smanjena

Zatvorske kazne od po tri i po godine potvrđene su za Marka Živkovića i Danijela Gmijovića, dok je kazna Milošu Šaponjiću sa četiri godine smanjena na tri godine i devet meseci zatvora. Takva presuda je doneta na ponovljenom suđenju za događaj iz novembra 2018. godine, kada su pred početak tribine Saveza za Srbiju ispred mesne zajednice Rasadnik, gde je taj skup trebalo da se održi, povredjeni Borko Stefanović, lider tadašnje Levice Srbije i njegov stranački kolega Boban Jovanović te policajac Dejan Palibrk, koji je tada bio na dužnosti i intervenisao

Živković i Gmijović su za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu dobili istu presudu kao i na prvom suđenju dok je Miloš Šaponjić dobio jedinstvenu kaznu koja je za tri meseca kraća od prvobitne.

Sudija Dragan Zdravković, koji je predsedavao sudskim većem je, čitajući novu presudu, objasnio da je ocenjeno da Šaponjić jeste povredio drugo lice, ali da nije mogao da zna da je reč o policajcu što znači da je reč o klasičnoj lakoj povredi, a ne napadu na službeno lice.

Novi postupak je počeo sredinom maja nakon što je mesec dana ranije kragujevački Apelacioni sud poništio prvostepenu presudu, donetu prošlog septembra, a javni tužilac na osnovu sugestija Apelacionog suda izmenio upravo deo optužnice koji se odnosi na Šaponjića, odnosno na krivično delo napad na službeno lice.

Tokom današnjeg, ponovljenog glavnog pretresa, punomoćnik trojice optuženih, advokat Vladan Ivanović, predložio je saslušanje novih svedoka i iznošenje dokaza koji bi, kako je kazao, pokazali da su dvojica optuženih takodje zadobili povrede u tuči. Ivanović je zatražio i da se Komisija koja je veštačila povrede oštećenog Bobana Jovanovića izjasni o stavovima iz jednog stomatološkog udžbenika u kome je navedeno da se povrede koje je imao Jovanović tretiraju kao lake, a ne kao teške.

Zamenik višeg javnog tužioca Srđan Živić osporio je zahteve punomoćnika optuženih navodeći da pozivanje svedoka za utvrdjivanje pomenutih povreda posle ovoliko vremena nije bitno za postupak, a da je Zavod za sudsku medicinu iz Niša, koji je cenio Jovanovićeve povrede, najeminentnija ustanova tog tipa te da bi bilo apsurdno tražiti da se izjasne o navodima iz udžbenika.

Predsedavajući sudija je odbio sve zahteve odbrane.

Jedan od optuženih, Miloš Šaponjić, danas je delimično izmenio svoj prvobitni iskaz rekavši da je taj događaj bio klasična tuča u koj su, kako tvrdi, oštećeni Boban Jovanović i još jedno lice takođe zadavali udarce. Ranije je događaj opisivao kao „gužvu”.

– U momentu kada sam davao prvu izjavu želeo sam da umanjim ceo događaj jer sam čuo komentare da je u tuči povredjen političar i da ću zbog toga imati veliki problem. Spreman sam da se izvinim Borku Stefanoviću, ako budem imao priliku, mislim je problem nastao zbog ljudi iz njegovo okruženja – rekao je Šaponjić. Ponovio je da je u tuču ušao jer je video prijatelja Danijela Gmijovića koji je bio na kolenima, a da je policajca Dejana Palibrka, koji ga je uhvatio s ledja za ruku i povukao unazad, refleksno zakačio neznajući ko mu je iza leđa.

Druga dvojica optuženih nisu menjala iskaze, a Gmijović je u obraćanju sudu rekao da je taj događaj predimenzioniran i da su oni u medijima predstavljeni kao monstrumi.

I odbrana i tužilac su potvrdili za KruševacGrad da će podneti žalbe na presudu.

Za naš portal novu presudu je prokomentarisao punomoćnik oštećenih advokat Vladimir Todorić, koji nije prisustvovao današnjem ročištu.

– Ovakva presuda je očekivana. Krivično delo je neadekvatno definisano. Imali smo klasičan napad na Borka Stefanovića, a tokom postupka nismo saznali po čijem nalogu je to učinjeno. Da se desilo da je neko iz vladajuće stranke bio na njegovom mestu ovo bi se tretiralo kao atentat ili pokušaj ubistva i ovo je potvrda duplih standarda u srpskom pravosudju – kazao je Todorić dodajući da se ovde inače presude od tri do četiri godine donose zbog posedovanja dva do tri džointa marihuane.

