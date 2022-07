Sudija iz Vrnjačke Banje omiljen među kruševačkom publikom

I ovog vrelog leta, na zatvorenim bazenima Sportskog centra u gradu pod Bagdalom, Kruševljani su potvrdili privrženost sudiji na vaterpolo utakmicama, Goranu Jovančeviću iz Vrnjačke Banje. Ništa neobično za Čarapane, tim pre što i u ovom kao i drugim sportovima, poštuju isključivo one delioce pravde koji odluke donose striktno po propisima.

– Na početku karijere, shvatio sam da između svih aktere u bazenu u vreme utakmice, pre i posle toga, valja staviti znak jednakosti. To, u konkretnom slučaju, znači da bez obzira, na primer, na želju sudije da trijumfuje ekipa koja mu je iz bilo kog razloga draža od druge, nije na meni da se ponašam navijački. To mi je ideja vodilja svih ovih godina, bilo da sam u rodnoj Banji, Kraljevu, Valjevu, Kruševcu ili na bilo kojoj utakmici na zemaljskoj kugli. Trudio sam se uvek da budem jednako pravičan prema svakom igraču, treneru, poštujem i sve one na tribinama i svaku dobronamernu primedbu na svoj račun. Svestan sam da samo tako mogu da napredujem i opstanem na ovom zadatku – priča Goran Jovančević.

Iskrenost, pravedne odluke u slučaju prekršaja vaterpolista i sve drugo što čini ovaj sport interesantnim za uživanje u igri u vodi, glavna su preokupacija Jovančevića, pa nije nikakvo čudo sto je jedan od omiljenijih sudija za ljubitelje vaterpola u Lazarevom gradu.

Lj.Marković