U Kruševcu je korona virus do sada potvrđen kod 20 pacijenata. To su podaci objavljeni na sajtu https://covid19.data.gov.rs/. Reč je o podacima koje je Vladina Kancelarija za IT i eUpravu otvorila čime je učinila dostupnom statistiku o broju zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji Srbije.

U Kruševcu je od 21. marta, kada je kod prva dva pacijenta potvrđen korona virus, do 28. marta, zabeleženo 20 slučajeva oboljevanja. Statistika pokazuje da je najviše obolelih u jednom danu evidentirano 22. marta, kada je bilo petoro novoobolelih. Sledio je dan pauze, da bi 24. marta bila zabeležena tri nova slučaja, 25. i 26. marta još po dva te je 27. i 28. marta korona potvrđena kod po tri pacijenta.

Kruševac se prema broju potvrđenih slučajeva korona virusa nalazi na šestom mestu u Srbiji. Do sada je najveći broj obolelih je u Beogradu (334), Nišu (58), Valjevu (50) Ćupriji (45) i Kragujevcu (21).

Građani na pomenutom sajtu https://covid19.data.gov.rs/ mogu pronaći podatke o dnevnom i ukupnom broju zaraženih, broju osoba u samoizolaciji, kao i vizuelizaciju ovih podataka po opštinama i gradovima, od trenutka kada je u Srbiji i zvanično zabeležen prvi slučaj oboljena COVID-19.

J.B.

U Kruševcu 20 potvrđenih pacijenata sa koronom

U Kruševcu je korona virus do sada potvrđen kod 20 pacijenata. To su podaci objavljeni na sajtu https://covid19.data.gov.rs/. Reč je o podacima koje je Vladina Kancelarija za IT i eUpravu otvorila čime je učinila dostupnom statistiku o broju zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji Srbije. U Kruševcu je od 21. marta, kada je kod prva dva pacijenta potvrđen korona virus, do 28. marta, zabeleženo 20 slučajeva oboljevanja. Statistika pokazuje da je najviše obolelih u jednom danu evidentirano 22. marta, kada je bilo petoro novoobolelih. Sledio je dan pauze, da bi 24. marta bila zabeležena tri nova slučaja, 25. i 26. marta…