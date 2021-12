Tržište rada – U Rasinskom okrugu sve teže do zanatlija i pomoćnih radnika

Podaci kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da je u Kruševcu i Rasinskom okrugu na evidenciji sve manje nezaposlenih, u odnosu na pre godinu dana u Kruševcu ih je manje za oko 1.400. Predstavnici te službe kažu da je gotovo nemoguće naći zanatlije, te da su ove godine u program obuka za poznatog poslodavca, zbog nedostatka zainteresovanih, uključili znatno manje polaznika nego prethodnih godina

-Situacija se u odnosu na pre nekoliko godina okrenula potpuno. Sada imamo sve veći problem da pronađemo odgovarajuće kandidate za posao, traže ih poslodavci kako iz privatnog tako, u zadnje vreme, iz javnog sektora, jer ne mogu da nađu kadrove za ono što im se odobri. Od jedne muke došli smo na drugu – kaže za KruševacGrad direktor ovdašnje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković.

Na evidenciji je, dodaje on, izuzetno malo elekto i mašinskih inženjera, jer mnogi po okončanju studija ostaju tamo gde su strudirali, pa je ih potrebno animirati, odnosno dati dobru ponudu da se vrate. Deficitarna su i sva zanatska zanimanja.

-Takođe, nekada smo imali mnogo medicinskih sestara i lekara na evidenciji, ali se sada sve zbog kovida promenilo. Nezaposleni su uglavnom oni koji su skoro završili, pa su u postupku dobijanja licence ili oni koji su na specijalizacijama. Kada je bio konkurs za Kovid bolnicu svi medicinski radnici sa naše evidencije, koji su ispunjavali uslove, primljeni su– objašnjava naš sagovornik.

Potvrđuje da su aktivne mere zapošljavanja, kojima je ove godine u Rasinskom okrugu obuhvaćeno skoro hiljadu nezaposlenih, zbog toga veoma važne, pogotovu one koje se odnose na obuke.

-Ove godine smo imali problem da ne možemo da nadjemo kandidate za obuke na zahtev poslodavaca. Na primer, imali smo nekoliko zahteva za više od 30 CNC operatera, nismo mogli ni jednog kandidata da nadjemo. To je teži posao, radi se često na hladnoći i to odbija. Takodje, misaona imenica je doći do konobara i kuvara. Oni se zadrže dok završe obuku, nauče posao i beže, odlaze van zemlje – navodi Marković.

Primetno je da poslodavci teško nalaze i nekvalifikovane, koji su im potrebni za poslove pomoćnih radnika, mada na na evidenciji u Rasinskom okrugu ima oko pet i po hiljada osoba sa prvim i drugim stepenom stručne spreme, odnosno bez kvalifikacija.

Poslodavci su, dodaje naš sagovornik, u nedostatku radne snage počeli da se okreću starijima od 50 godina, koji na evidenciji nezaposlenih čine oko 33 odsto. On smatra da će situacija na tržištu rada regulisati i zarade koje su, za određene poslove, niske, ali kaže da je bilo kakav prihod bolji ni od kakvog, pogotovu kada je osoba bez kvalifikacija ili radnog iskustva.

-Čini mi se da su poslodavci osetili problem i da su malo više zainteresovani da ulažu u kadar koji dolazi. Pre desetak godina polodavac je očekivao da dobije radnika koji odmah može da stane za mašinu, kasu, računar, a sada prihvataju kandidate koje treba da obučavaju – dodaje Marković.

Podaci pokazuju da je u Kruševcu na kraju novembra na evidenciji nezaposlenih bilo8.751 lice, što je za 1.403 lica manje nego pre godinu dana, dok ih je u Rasinskom okrugu 18.290, odnosno za 1.277 lica manje nego na kraju prošlog novembra.

Aktivnim merama zapošljavanja, koje sprovode Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalne samouprave, te programom „Moja prva plata“, ove godine će u Rasinskom okrugu biti obuhvaćeno skoro hiljadu nezaposlenih.

-Realizacija aktivnih mera zapošljavanja u ovoj godini nije završena jer se ugovori još uvek zaključuju. Do sada je po redovnim javnim pozivima Nacionalne službe zapošljavanja u njih uključeno 433 lica, među kojima je 70 osoba sa invaliditetom. Od njih 315 se zaposlilo na određeno ili neodređeno vreme, a ostatak je angažovan na javnim radovima ili kroz stručnu praksu, a 112 lica je počelo samostalnu delatnost – navodi šefica za programe zapošljavanja u kruševačkoj flijali NSZ, Ana Bacić.

Tome, dodaje ona, treba dodati rezultate postignute po programima koji se sprovode u saradnji sa lokalnim samoupravama, gde se očekuje uključivanje još oko 370 lica, među kojima će biti oko 180 novih privrednih subjekata, te skoro 170 lica uključenih u program “Moja prva plata“. Program samozapošljavanje se i ove godine pokazao kao najatraktivniji jer je za 112 subvencija preko NSZ bilo prijavljeno 480 kandidata.

J.B.