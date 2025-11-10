Trayalov automatizovani sistem protivgradne zaštite predstavljen na svetskoj konferenciji u Indiji
Postavljeno: 10.11.2025
Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Svetske meteorološke organizacije – World Meteorological Organization (WMO), posvećenoj modifikaciji vremena koja je održana u Puni (Indija), predstavljen je veoma efikasan Trayalov sistem Automatizovane protivgradne zaštite (APGZ) koji predstavlja tehnološki iskorak u oblasti aktivne zaštite od grada
Prezentacija je izvedena iz naučnog rada „Automatizacija sistema za suzbijanje grada u Srbiji“ (Automation of the Hail Suppression System in Serbia“), koji je pripremio Institut za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Trayal Korporacijom i Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije (RHMZ). Sam sistem APGZ prezentovao je Darko Savić, istraživač i predavač na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Sofisticiran sistem
Trayalov APGZ zasniva se na radarskom praćenju konvektivnih oblaka i automatskom daljinskom upravljanju lansirnim stanicama putem centralnog „Informacionog sistema za suzbijanje grada HASIS“ (Hail Suppression Information System).
Svaka lansirna stanica opremljena je automatskim višecevnim lanserom sa 9 do 12 raketa koje sadrže po 400 grama srebro-jodidnog reagensa (AgJ), odnosno oko 10¹⁶ jezgara kristalizacije. Rakete se aktiviraju po preciznim komandama iz radarskog centra, bez posredovanja ljudskog operatera, što omogućava trenutno reagovanje i visoku tačnost.
Do sada je automatizovano pet od trinaest radarskih centara u Srbiji, sa ukupno 532 automatske daljinske lansirne stanice (ARLS). Planirano je da do 2028. godine bude pokrivena čitava mreža od 13 radarskih centara i da se tako zaštiti cela branjena teritorija u Republici Srbiji.
Rezultati primene APGZ
Podaci iz poslednjih pet godina rada na teritoriji Radarskog centra „Valjevo“ pokazuju izuzetne rezultate:
- površine pogođene gradom smanjene su više od šest puta (sa 1,7% na svega 0,27% obradivog zemljišta);
- ulaganja u automatizaciju isplatila su se već u prvoj godini primene zahvaljujući znatno manjim štetama u poljoprivredi;
- sistem omogućava pouzdan rad i u nepovoljnim uslovima, bez potrebe za stalnim prisustvom ljudskih posada.
Trayalov sistem pokazao se kao efikasan, održiv i skalabilan model koji može postati osnova za modernizaciju protivgradne zaštite u čitavom regionu.
Uporedna analiza efekata zasejavanja gradonosnih oblaka
Na ovoj konferenciji, kojoj je prisustvovalo gotovo 700 stručnjaka u oblasti meteorologije iz celog sveta, prikazan je i rad „Seeding Effect Assessment: Description of Two Supercell Storms with Different Seeding Levels“, koji se delimično oslanja na podatke dobijene primenom Trayalovih protivgradnih raketa i automatizovanih lansirnih stanica.
Upoređene su dve ekstremne oluje – superćelije iz 1987. i 2023. godine.
Prva, iz 1987, nije bila sejanja na teritoriji Vojvodine i izazvala je oštećenja na 259.620 hektara.
Druga, iz 2023. godine, tokom koje je sprovedeno ciljano sejanje pomoću 423 Trayalove protivgradne rakete, zahvatila je svega 14.977 hektara – čak 17 puta manje.
Ova analiza potvrđuje efikasnost kontinuiranog i ciljano upravljanog sejanja oblaka, što je upravo princip na kome počiva Trayalov APGZ sistem.
Protivgradna zaštita po najvišim međunarodnim standardima
Predstavljanje rezultata na WMO konferenciji u Indiji potvrđuje da je Trayal Korporacija, u saradnji sa domaćim naučnim institucijamai Republičkim hidrometeorološkim zavodom, razvila sistem koji zadovoljava najviše međunarodne standarde u oblasti modifikacije vremena.
Trayalov automatizovani sistem protivgradne zaštite povezuje nauku, industriju i praksu, sa ciljem da se smanje štete, poveća efikasnost i obezbedi dugoročna održivost zaštite poljoprivrede.
Međunarodna konferencija o modifikaciji vremena
Jedanaestu konferenciju o istraživanju modifikacije vremena i temama fizike oblaka i padavina organizovala je Svetska meteorološka organizacija (SMO). Na Konferenciji se razmatrala modifikacija vremena sa posebnim naglaskom na napredak u ovoj oblasti i perspektive. Glavne teme konferencije su posmatračke studije i terenske kampanje, laboratorijski objekti i studije relevantne za različite teme modifikacije vremena; numeričko modeliranje, međusobna poređenja modela, studije verifikacije i procene, novi tehnološki razvoj u platformama za zasejavanje oblka, materijal za zasejavanje, metode isporuke itd.
