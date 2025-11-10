Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Svetske meteorološke organizacije – World Meteorological Organization (WMO), posvećenoj modifikaciji vremena koja je održana u Puni (Indija), predstavljen je veoma efikasan Trayalov sistem Automatizovane protivgradne zaštite (APGZ) koji predstavlja tehnološki iskorak u oblasti aktivne zaštite od grada​

Prezentacija je izvedena iz naučnog rada ​„Automatizacija sistema za suzbijanje grada u Srbiji​“ ​(Automation of the Hail Suppression System in Serbia“), koji je pripremio Institut za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Trayal ​Korporacijom i Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije (RHMZ). Sam sistem APGZ prezentovao je ​Darko Savić, istraživač i predavač na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.

S​o​fisticiran sistem

Trayalov APGZ zasniva se na radarskom praćenju konvektivnih oblaka i automatskom daljinskom upravljanju lansirnim stanicama putem centralnog ​„Informacionog sistema​ za suzbijanje grada​ HASIS​“ (Hail Suppression Information System).

Svaka lansirna stanica opremljena je automatskim višecevnim lanserom sa 9 do 12 raketa koje sadrže​ po 400 grama srebro-jodidnog reagensa (AgJ), odnosno oko 10¹⁶ jezgara kristalizacije. Rakete se aktiviraju po preciznim komand​ama iz radarskog centra, bez posredovanja ljudskog operatera, što omogućava trenutno reagovanje i visoku tačnost.

Do sada je automatizovano pet od trinaest radarskih centara u Srbiji, sa ukupno 532 automatske daljinske lansirne stanice (ARLS). Planirano je da do 2028. godine bude pokrivena čitava mreža od 13 radarskih centara​ i da se tako zaštiti cela branjena teritorija u Republici Srbiji.

Rezultati primene​ APGZ

Podaci iz poslednjih pet godina rada na teritoriji Radarskog centra „Valjevo“ pokazuju izuzetne rezultate:

površine pogođene gradom smanjene su više od šest puta (sa 1,7% na svega 0,27% obradivog zemljišta);

(sa 1,7% na svega 0,27% obradivog zemljišta); ulaganja u automatizaciju isplatila su se već u prvoj godini primene zahvaljujući znatno manjim štetama ​u​ poljoprivredi;

zahvaljujući znatno manjim štetama ​u​ poljoprivredi; sistem omogućava pouzdan rad i u nepovoljnim uslovima, bez potrebe za stalnim prisustvom ljudskih posada.

Trayalov sistem pokazao se kao efikasan, održiv i skalabilan model koji može postati osnova za modernizaciju protivgradne zaštite u čitavom regionu.

Uporedna analiza efekata ​zaseja​vanja gradonosnih oblaka

Na ​ovoj konferenciji​, kojoj je prisustvovalo gotovo 700 stručnjaka u oblasti meteorologije iz celog sveta, prikazan je i rad „Seeding Effect Assessment: Description of Two Supercell Storms with Different Seeding Levels“, koji se delimično oslanja na podatke dobijene primenom Trayalovih ​protivgradnih raketa i automatizovanih ​lansirnih stanica.

Upoređene su dve ekstremne oluje – superćelije iz 1987. i 2023. godine.

Prva, iz 1987, nije bila sejanja na teritoriji Vojvodine i izazvala je oštećenja na 259.620 hektara.

Druga, iz 2023. godine, tokom koje je sprovedeno ciljano sejanje pomoću 423 Trayalove protivgradne rakete, zahvatila je svega 14.977 hektara – čak 17 puta manje.

Ova analiza potvrđuje efikasnost kontinuiranog i ciljano upravljanog sejanja oblaka, što je upravo princip na kome počiva Trayalov APGZ sistem.

​Protivgradna zaštita po najvišim međunarodnim standardima

Predstavljanje rezultata na WMO konferenciji u Indiji potvrđuje da ​je Trayal​ Korporacija, u saradnji sa domaćim naučnim institucijama​i Republičkim hidrometeorološkim zavodom, razvi​la sistem koji zadovoljava najviše međunarodne standarde u oblasti modifikacije vremena.

Trayalov automatizovani sistem protivgradne zaštite povezuje nauku, industriju i praksu, sa ciljem da se smanje štete, poveća efikasnost i obezbedi dugoročna održivost zaštite poljoprivrede.

​Međunarodna konferencija o modifikaciji vremena

Jedanaestu konferenciju o istraživanju modifikacije vremena i temama fizike oblaka i padavina organiz​o​vala je Svetska meteorološka organizacija (SMO). ​N​a Konferencij​i ​s​e razmatra​l​a modifikacij​a vremena sa posebnim naglaskom na napredak u ovoj oblasti i perspektive. Glavne teme konferencije su posmatračke studije i terenske kampanje, laboratorijski objekti i studije relevantne za različite teme modifikacije vremena; numeričko modeliranje, međusobna poređenja modela, studije verifikacije i procene, novi tehnološki razvoj u platformama za ​zase​j​avanje oblka, materijal za ​zase​j​avanje​, metode isporuke itd.