„Prevara“ stiže na scenu Kruševačkog pozorišta

Nakon više od dva meseca rada na novoj produkciji, ansambl Kruševačkog pozorišta predstaviće publici komad “Prevara”, rađen po tekstu Harolda Pintera

Reč je o psihološkoj drami koja se bavi složenim odnosima među ljudima, posebno onim koji se tiču ljubavi, poverenja i skrivenih emocija.

Predpremijera je zakazana za večeras, dok će zvanična premijera biti održana sutra, a prva repriza 17. novembra

Kruševačka pozorišna scena dobija novo ostvarenje – predstavu “Prevara”, inspirisanu čuvenim komadom “Izdaja”. U fokusu drame nalaze se suptilne nijanse odnosa između troje ljudi, kao i emotivne i moralne dileme koje iz njih proističu. Nakon višenedeljnog rada ansambla i rediteljskog tima, predstava stiže pred publiku, koja će imati priliku da vidi kako se splet strasti, bliskosti i izdaje prenosi na scenu.

– Ovo je predstava koja govori o odnosima između muškaraca i žena, o ljubavi, o i stotinu stvari koje se kriju iza toga i koje će biti donete na scenu. Naša publika će imati priliku da vidi još jednu predstavu koja će biti na ponos našeg pozorišta i našeg grada i koja će imati dug život – rekao je upravnik pozorišta Branislav Nedić.

Prema rečima reditelja Vladimira Popadića, najzahtevniji deo procesa bio je razotkrivanje slojevitih dijaloga i njihovih mogućih značenja, kako bi se na sceni prikazala suština odnosa među likovima. On ističe da su glumci tokom rada pokazali posebnu zrelost, snagu i posvećenost, ali i spremnost da slušaju i grade scenske nijanse kroz precizne režijske smernice.

Predstava se bavi unutrašnjim lomovima i preplitanjima u odnosima ljudi, ukazujući na to da izdaja može biti prisutna ne samo u ljubavnim i partnerskim vezama, već i u poslovnim odnosima, pa čak i u odnosu čoveka prema samom sebi. Likovi su istovremeno bliski i međusobno upućeni, ali unutar te bliskosti kriju se pukotine koje razotkrivaju njihove slabosti i istine koje pokušavaju da prikriju.