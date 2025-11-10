Istorijski arhiv Kruševac priređuje izložbu „Srbi na balkanskom ratištu“

Istorijski arhiv Kruševac, u saradnji sa Međuopštinskim istorijskim arhivom Čačak, organizuje izložbu pod nazivom „Srbi na balkanskom ratištu“

Izložba je posvećena obeležavanju primirja u Prvom svetskom ratu i biće otvorena u petak, 14. novembra od 12 časova u Galeriji Bele sale Kulturnog centra Kruševac.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa fotografijama i drugim istorijskim materijalima koji osvetljavaju ulogu srpskih vojnika na balkanskim ratištima, kao i sa životnim uslovima i borbenim iskustvima tokom Velikog rata.