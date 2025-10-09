Danas se širom sveta obeležava Svetski dan pošte, datum koji podseća na značaj poštanskih usluga u svakodnevnom životu i u uspostavljanju globalne povezanosti

Ovaj dan izabran je pošto je 9. oktobra 1874. godine u Bernu potpisan Osnovni ugovor o formiranju tadašnjeg Generalnog poštanskog saveza, kasnije Univerzalnog poštanskog saveza (UPU), a Kraljevina Srbija bila je jedna od 22 osnivačke države.

Od 1969. godine, kada je UPU na kongresu u Tokiju odlučio da 9. oktobar bude dan koji će objediniti sve nacionalne poštanske uprave, ovaj datum se koristi za podizanje svesti o ulozi pošte u ekonomiji, komunikaciji i društvenom razvoju. Svaka zemlja u okviru svojih poštanskih institucija organizuje obeležavanja, od izložbi i predavanja do promocije novih usluga.

Uloga pošte daleko nadilazi slanje pisama. Poštanski sektor godišnje isporučuje stotine milijardi pisama i paketa širom sveta i deluje kao jaka karika u lancu globalne logistike. U eri kada klimatske promene i održivost postaju ključne teme, pošta kao globalni igrač pozvana je da pokaže put u primeni zelenih tehnologija, optimizaciji transporta i smanjenju emisije ugljenika.

U Srbiji, Pošta Srbije redovno učestvuje u obeležavanju ovog dana organizovanjem izložbi i javnih događaja koji promovišu filateliju i istoriju poštanske službe.