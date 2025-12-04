Sutra Info dan o energetskoj efikasnosti u Domu sindikata

Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Kruševac sprovode projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“. U okviru aktivnosti na projektu, u petak od 13 časova biće organizovan Info dan u prostoru Doma sindikata

Ovaj događaj ima za cilj da građanima približi uslove javnog poziva i pruži jasne informacije o tome kako mogu iskoristiti dostupne podsticaje za unapređenje energetske efikasnosti svojih domaćinstava. Predstavnici projekta će dati sve potrebne smernice, objašnjenja i primere dobre prakse.

Građani koji razmišljaju o uštedi energije, zameni stolarije ili unapređenju grejnih sistema, moći će da saznaju šta im je sve dostupno u okviru ovog programa i na koji način mogu da se prijave i ostvare podršku.