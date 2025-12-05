U Vidovdanskoj od 11.00 punjenje sekundarne instalacije grejanja

Postavljeno: 05.12.2025

Stanari zgrada u Vidovdanskoj ulici, u brojevima od 173 do 209, trebalo bi danas da budu u svojim stanovima zbog planiranih radova na grejnom sistemu

Kako je potvrđeno, radnici Gradske toplane, tačno u 11.00 započeće punjenje sekundarne instalacije grejanja u ovom delu grada.

Upravnicima zgrada upućen je apel da o tome obaveste sve stanare, a posebno one u čijim su stanovima nedavno izvođeni radovi, kako bi prisustvovali i ispratili postupak punjenja instalacije. Iz Toplane navode da je njihovo prisustvo važno kako bi se eventualni problemi odmah uočili i otklonili.

