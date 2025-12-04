Danas počinje ski sezona na Kopaoniku

Ski opening na Kopaoniku počinje danas i trajaće do nedelje, 7. decembra. Prvi dan će biti besplatan za sve skijaše, dok će za ostala 3 dana ski openinga važiti popust od 30%, saopštila su Skijališta Srbije

U Brzeću je danas, uz tople napitke i di-džeja, planirana žurka kod Gondole Brzeće – Mali karaman u organizaciji Turističke organizacije opštine Brus.

Četvorosed Mali karaman će raditi za izvlačenje skijaša, a biće pripremljene vezne staze Mali karaman – Karaman greben i Karaman greben – Mali karaman kako bi skijaši iz Brzeća bez pešačenja stigli do i od gondole, piše Infokop.

Kako Infokop javlja, tokom prethodnih dana na Kopaoniku je povremeno padao sneg, pa je snežni pokrivač dostigao visinu od 19 cm. Uslovi za pravljenje veštačkog snega uglavnom su bili nepovoljni ili granični (temperatura vlažnog termometra mora biti ispod -3°C da bi se proizvodio veštački sneg), ali je sneg pravljen kada je to bilo moguće, te su za sada osposobljene najverovatnije 4 ski staze.

Uz pomoć specijalne mehanizacije, počelo je pripremanje ski staza za manifestaciju Ski opening.

Za sada je plan da će raditi žičare (staze) Krst (3, 3a), Karaman greben (7, 7a), Ski vrtić, poligon i tjubing u Dolini sportova, Mali karaman (za izvlačenje), Gondola (za izvlačenje), Pančićev vrh (za panormasko razgledanje) i Ski putevi (7-8a i 8a-7).

Prve večeri, na stazi Karaman greben, u 19 časova biće održan revijalni noćni spust sa bakljama, koji će ujedno simbolično označiti i zvanično otvaranje ski sezone, u organizaciji Skijališta Srbije i Gorske službe spasavanja. Radno vreme skijališta je od 9 do 15 časova, noćna staza neće biti u funkciji, a gondola će raditi pola sata kraće.

Kako je saopštio Infokop, postoji mogućnost da, usled pogoršavanja vremenskih prilika, dođe do izmena u radu Ski centra Kopaonik.

Izvor: Skijališta Srbije, Infokop, Turistička organizacija opštine Brus

Foto: Bruski kofer