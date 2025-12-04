Počeo sa radom Centralni registar elektronskih menica

Centralni registar elektronskih menica (CReM) Narodne banke Srbije je u funkciji, čime je prvi put omogućeno izdavanje i korišćenje menica u potpuno elektronskom obliku. Do sada su se menice koristile isključivo na papiru, na meničnom blanketu, dok će ubuduće ceo proces biti digitalizovan. Banke su od 1. decembra u obavezi da elektronske menice omoguće svim pravnim licima i preduzetnicima, a od kraja novembra 2026. i građanima

Odluku o načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja, kao i prateće izmene propisa, Izvršni odbor i guverner Narodne banke Srbije doneli su 29. oktobra. Kako ističu u NBS, CReM predstavlja savremenu digitalnu platformu koja omogućava da se sve radnje u vezi sa menicama, njihovo kreiranje, izdavanje, prenos, podnošenje na naplatu i brisanje, obavljaju brzo, efikasno i isključivo elektronski, bez potrebe za papirnom dokumentacijom.

Očekuje se da će novi sistem značajno ubrzati poslovanje i smanjiti troškove, kako za privredu, tako i za građane. Svi podaci o elektronskim menicama biće bezbedno čuvani u okviru CReM-a, koji ima status javne knjige, čime se obezbeđuje potpuna transparentnost i pravna sigurnost. Klijenti će pristupati sistemu preko aplikacija elektronskog ili mobilnog bankarstva, koristeći kvalifikovani elektronski potpis, uključujući i aplikaciju ConsentID.

Izvod iz CReM-a biće validna javna isprava za upotrebu u sudskim i izvršnim postupcima, što dodatno potvrđuje punu pravnu snagu elektronskih menica. Odlukom NBS precizirano je i da će naknade za njihovo korišćenje biti niže u odnosu na troškove papirnih menica, dok će klijenti i dalje moći da biraju između elektronske i papirne forme, a banke su dužne da taj izbor poštuju.

U centralnoj banci ističu da je ovaj projekat važan korak ka potpunoj digitalizaciji bankarskih procesa i da potvrđuje posvećenost NBS unapređenju i sigurnosti finansijskog sistema, uz jasne koristi za građane i privredu.