Danas 115 godina od otkrića Temnićkog natpisa uz kviz za najmlađe

Povodom obeležavanja 115 godina od otkrića Temnićkog natpisa, jednog od najznačajnijih spomenika staroslovenske pismenosti na Balkanu, Opštinska biblioteka Varvarin organizovaće kviz znanja pod nazivom „Mali čuvari Temnićkog natpisa”

U ovom edukativnom takmičenju učestvovaće učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Varvarin, koji će imati priliku da pokažu svoje znanje o lokalnoj kulturnoj istoriji i ranom ćiriličkom pismu

Temnićki natpis predstavlja jedan od najstarijih ćiriličkih epigrafskih zapisa, datiran na kraj 10. Ili početak 11. veka. Odlikuje se lepotom uklesanih slova i značajan je dokaz ranog razvoja ćirilice. Otkriven je u Gornjem Katunu kod Varvarina, a danas se čuva u arheološkoj zbirci Narodnog muzeja u Beogradu. Poput Humske ploče iz istog perioda i ova kamena ploča svedoči o duboko ukorenjenoj pismenosti na tlu Srbije i regiona.

Kviz će biti održan u velikoj Sali Opštinske biblioteke Varvarin, u četvrtak, 4. decembra 2025. godine, sa početkom u 12 sati. Cilj manifestacije je da kroz zanimljiv i takmičarski format približi najmlađima istorijske činjenice, značaj Temnićkog natpisa i kulturu srednjovekovnog doba.

Organizatori očekuju da će ovaj događaj podstaći mlade da se još aktivnije upoznaju sa lokalnom baštinom i postanu istinski „mali čuvari” jednog od najvrednijih spomenika staroslovenske pismenosti.

Izvor i foto: Temnić info