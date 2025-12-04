Bez vode više delova grada i prigradskih naselja

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti delovi naselja Čitluk, ulica Cara Lazara (od stovarišta „Plamen“ do škole) i ulica Justina Popovića

Istog dana, zbog prevezivanja vodovodnog priključka, u istom terminu bez vode će biti i ulice na teritoriji Kruševca: Zmaj Jovina, kao i u Dedini – Sibinjanin Janka, Rastka Petrovića, Svetozara Miletića, Save Mrkalja i prateće ulice.

Podsećamo da je u toku sanacija kvara na magistralnom cevovodu DN 400 u Vidovdanskoj ulici, u zoni Parunovačkog mosta, zbog čega će više naseljenih mesta ostati bez vode od danas do subote, 6. decembra, saopštilo je JKP „Vodovod – Kruševac“.

Tokom izvođenja radova, privremeno će biti obustavljena isporuka vode korisnicima u naseljima: Parunovac, Kapidžija, Tekije, Dobromir, Gaglovo i Mali Šiljegovac. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u subotu, 6. decembra, u popodnevnim časovima.

Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama JKP „Vodovod – Kruševac“, kao i putem lokalnih medija.

Za dopunu cisterni građani mogu pozvati 037/415-301, dok su ostale informacije dostupne na 037/415-305.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštila je da energiju isporučuje bez problema sa sva četiri izvora. Radovi na sekundarnom delu mreže se nastavljaju, a u toku je zamena postojećih i ugradnja novih ventila za korisnike tzv. „Parnjače“ u Vidovdanskoj ulici, u delu od broja 173 do 207.