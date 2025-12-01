Više naselja bez vode zbog sanacije kvara na magistralnom cevovodu

Postavljeno: 01.12.2025

Zbog sanacije kvara na magistralnom cevovodu DN 400 u Vidovdanskoj ulici, u zoni Parunovačkog mosta, više naseljenih mesta ostaće bez vode od četvrtka, 4. decembra, do subote, 6. decembra saopštilo je JKP „Vodovod – Kruševac“

Tokom izvođenja radova, privremeno će biti obustavljena isporuka vode za korisnike u naseljima: Parunovac, Kapidžija, Tekije, Dobromir, Gaglovo i Mali Šiljegovac. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u subotu, 6. decembra, u popodnevnim časovima.

Kako bi stanovnici imali obezbeđeno redovno snabdevanje pijaćom vodom, u svim naseljima biće postavljene stacionarne cisterne, dok će dve pokretne cisterne svakodnevno vršiti dopunu.

Lokacije stacionarnih cisterni:

Parunovac:

2 cisterne kod OŠ „Vladislav Savić Jan“
1 kod Doma
1 kod groblja
1 kod crpne stanice u gornjoj zoni
1 kod ambulante na glavnom putu (kod Trajal korporacije)
1 na Aerodromu „Rosulje“

Trajal:

5 cisterni u krugu fabrike, prema dogovoru sa preduzećem

Kapidžija:

1 cisterna kod skretanja za Tekije
1 kod mesne zajednice

Dobromir:

1 cisterna u centru sela

Gaglovo:

1 cisterna kod Doma
1 kod škole
1 na ulazu u selo iz pravca Kruševca

Tekije:

1 cisterna kod škole
1 na raskrsnici ka Dedini
Mali Šiljegovac:
1 cisterna na ulazu u selo
1 kod škole
1 u Novom selu (kod autobuskog stajališta)

Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama JKP „Vodovod – Kruševac“, kao i putem lokalnih medija.

Za dopunu cisterni građani mogu pozvati 037/415-301, dok su sve ostale informacije dostupne na broju 037/415-305.

