Više naselja bez vode zbog sanacije kvara na magistralnom cevovodu
Postavljeno: 01.12.2025
Zbog sanacije kvara na magistralnom cevovodu DN 400 u Vidovdanskoj ulici, u zoni Parunovačkog mosta, više naseljenih mesta ostaće bez vode od četvrtka, 4. decembra, do subote, 6. decembra saopštilo je JKP „Vodovod – Kruševac“
Tokom izvođenja radova, privremeno će biti obustavljena isporuka vode za korisnike u naseljima: Parunovac, Kapidžija, Tekije, Dobromir, Gaglovo i Mali Šiljegovac. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u subotu, 6. decembra, u popodnevnim časovima.
Kako bi stanovnici imali obezbeđeno redovno snabdevanje pijaćom vodom, u svim naseljima biće postavljene stacionarne cisterne, dok će dve pokretne cisterne svakodnevno vršiti dopunu.
Lokacije stacionarnih cisterni:
Parunovac:
2 cisterne kod OŠ „Vladislav Savić Jan“
1 kod Doma
1 kod groblja
1 kod crpne stanice u gornjoj zoni
1 kod ambulante na glavnom putu (kod Trajal korporacije)
1 na Aerodromu „Rosulje“
Trajal:
5 cisterni u krugu fabrike, prema dogovoru sa preduzećem
Kapidžija:
1 cisterna kod skretanja za Tekije
1 kod mesne zajednice
Dobromir:
1 cisterna u centru sela
Gaglovo:
1 cisterna kod Doma
1 kod škole
1 na ulazu u selo iz pravca Kruševca
Tekije:
1 cisterna kod škole
1 na raskrsnici ka Dedini
Mali Šiljegovac:
1 cisterna na ulazu u selo
1 kod škole
1 u Novom selu (kod autobuskog stajališta)
Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama JKP „Vodovod – Kruševac“, kao i putem lokalnih medija.
Za dopunu cisterni građani mogu pozvati 037/415-301, dok su sve ostale informacije dostupne na broju 037/415-305.
Komentari