Otvara se XXI Međunarodni festival turističkih publikacija “Kofer slova”

03.12.2025

U Kruševcu će 5. decembra, u foajeu hotela „Rubin“ sa početkom u 12 časova, biti otvoren XXI Međunarodni festival turističkih publikacija „Kofer slova“

Ovaj festival, koji već više od dve decenije okuplja autore, dizajnere, turističke stručnjake i ljubitelje pisane i vizuelne reči, tradicionalno promoviše kulturu, turizam i lepote Srbije i regiona. Posetioci će imati priliku da otkriju ko ove godine nosi titulu najboljih u svetu turističkih izdanja.

Festival predstavlja sjajnu priliku za razmenu iskustava i ideja među stručnjacima i svima koji svojim radom doprinose unapređenju turističke ponude i promociji lokalnih vrednosti.

