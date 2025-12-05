Širom Srbijejuče je obeležen Dan vojnih veterana, u znak sećanja na 4. decembar 1912.godine, kada je potpisano primirje u Prvom balkanskom ratu, a 400 000 boraca Vojske Kraljevine Srbije dobilo zvanje „stari ratnik“, odnosno vojni veteran

U Republici Srbiji Dan vojnih veterana ustanovljen je 2015.godine i od tada se obeležava svake godine u organizaciji svih jedinica i ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

I u Kruševcu je obeležen Dan vojnih veterana polaganjem venaca na Spomenik kosovskim junacima.

Ispred Grada Kruševca, venac je položio gradonačelnik Ivan Manojlović koji je tom prilikom prisutnim vojnim veteranima čestitao praznik.