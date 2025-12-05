Obeležen Dan vojnih veterana

Postavljeno: 05.12.2025

Širom Srbijejuče je obeležen Dan vojnih veterana, u znak sećanja na 4. decembar 1912.godine, kada je potpisano primirje u Prvom balkanskom ratu, a 400 000 boraca Vojske Kraljevine Srbije dobilo zvanje „stari ratnik“, odnosno vojni veteran

U Republici Srbiji Dan vojnih veterana ustanovljen je 2015.godine i od tada se obeležava svake godine u organizaciji svih jedinica i ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

I u Kruševcu je obeležen Dan vojnih veterana polaganjem venaca na Spomenik kosovskim junacima.

Ispred Grada Kruševca, venac je položio gradonačelnik Ivan Manojlović koji je tom prilikom prisutnim vojnim veteranima čestitao praznik.

Poreska rešenja kasnila zbog problema u javnim nabavkama, podela do kraja nedelje

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
5. decembar 2025., 08:08
 

Prognoza -
8°C
Apparent: 7°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 92%
Vetar: 0.4 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top