Poreska rešenja kasnila zbog problema u javnim nabavkama, podela do kraja nedelje

Zbog određenih okolnosti i problema u postupku javnih nabavki, poreska rešenja su tek sada odštampana i biće podeljena do kraj ove nedelje, navela je Slavica Nastić, načelnica Odeljenja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda Grada Kruševca

Dodala je da je oko 14.600 poreskih rešenja dostavljeno u elektronsko sanduče korisnicima koji imaju tu mogućnost, a oko 1.500 rešenja korisnici su lično preuzeli.

– Ove godine smo imali oko 51.000 poreskih rešenja za podelu korisnicima, a sada je ostalo nekih 34.000 rešenja koje treba da se podele preko Pošte. Izvinjavam se našim obveznicima što je tako kasno došlo do štampanja poreskih rešenja.

Slavica Nastić ističe da rešenja za eko-naknadu ima oko 3.000, te da poreski obveznici uglavnom redovno plaćaju svoje obaveze po starim rešenjima u četiri godišnja kvartala.

Ukoliko se kasnilo sa plaćanjem, kamata je bila 15,75 odsto, dok je referentna kamatna stopa 5,75 odsto. Odluka o utvrđivanju cene poreza na imovinu u 2026. godini doneta u novembru na poslednjoj sednici Skupštine Grada.

– Što se tiče kretanja cena, one su niže u sledećoj godini nego ovoj za veći broj nekretnina. Imamo blagi porast pomoćnih objekta u prvoj i drugoj zoni i za građevinsko zemljište u trećoj i četvrtoj zoni. Za sve ostalo imamo blagi pad. Ono što je karakteristično, mislim da smo jedini grad i opština koja predviđa limitiranje povećanja poreza, bez obzira na kretanje cena, porez ne može biti veći u sledećoj godini od 20 odsto u odnosu na ovu godinu.

Ove godine je bilo 650 zahteva za odloženo plaćenje poreskog duga i nešto je taj broj manji u odnosu na prethodne periode, kaže Slavica Nastić istakavši da je naplata poreza kod fizičkih lica za jedan i po odsto manja u odnosu na isti period prošle godine, dok je kod pravnih lica naplata oko 26 odsto veća.