Bioskop: Još jedan crtani – „Nina i ježeva tajna”

Animirani film „Nina i ježeva tajna”, sinhronizovan na srpski jezik, biće prikazivan u bioskopu Kruševac od večeras do srede, 10. decembra. Projekcije su zakazane svakog dana u terminima od 18 i 20 časova, pa su prikladne i za porodičnu posetu i za one koji žele večernji bioskopski izlazak

Radnja filma prati devojčicu Ninu koja svake večeri sluša priče o ježu koji otkriva svet, priče koje joj priča otac. Kada se jednog dana otac ne pojavi zbog problema na poslu i neočekivanih briga, Ninina svakodnevnica se menja. Umesto da odustane, Nina kreće u malu, ali hrabru avanturu kako bi pomogla ocu i pronašla rešenje za porodične nevolje, što film prikazuje toplim i emotivnim tonom pogodnim za mlađu publiku, ali i roditelje.

Režiju potpisuju Žan-Lu Felisjoli i Alen Ganjol, a trajanje filma je 82 minuta. Kao animirani naslov, film kombinuje nežnu naraciju i vizuelno privlačne kadrove, pa predstavlja dobru opciju za gledaoce koji vole porodične priče s elementima fantazije i empatije.

Cena ulaznice za svaku projekciju iznosi 300 dinara.