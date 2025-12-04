Stipendije za nadarene studente ostaju – konkursi pomereni zbog produženja akademske godine

Postavljeno: 04.12.2025

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da se stipendije za nadarene studente ne ukidaju, te da svi trenutni korisnici koji ispunjavaju uslove konkursa nastavljaju da primaju stipendije i u školskoj 2025/2026. godini

U saopštenju se objašnjava da je produžetak završetka akademske 2024/2025. godine, kao i pomeranje rokova za upis u narednu akademsku godinu, doveo do odlaganja realizacije konkursa za studentske kredite i stipendije, smeštaj u studentske domove i ostalih aktivnosti koje se inače sprovode na početku školske godine.

Zbog ovih pomeranja, novi kandidati nisu mogli da prođu psihološko testiranje u redovnom terminu u novembru, koje je jedan od uslova za dobijanje stipendije za nadarene studente od treće godine studija.

Ipak, Ministarstvo navodi da se novi kandidati mogu prijaviti na konkurs za redovne studentske stipendije, a rok za prijavu produžen je do 12. decembra.

Za studentske stipendije i kredite u školskoj 2025/2026. godini iz budžeta Ministarstva prosvete opredeljeno je 2.140.000.000 dinara, navodi se u saopštenju.

