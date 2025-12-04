Stipendije za nadarene studente ostaju – konkursi pomereni zbog produženja akademske godine

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da se stipendije za nadarene studente ne ukidaju, te da svi trenutni korisnici koji ispunjavaju uslove konkursa nastavljaju da primaju stipendije i u školskoj 2025/2026. godini

U saopštenju se objašnjava da je produžetak završetka akademske 2024/2025. godine, kao i pomeranje rokova za upis u narednu akademsku godinu, doveo do odlaganja realizacije konkursa za studentske kredite i stipendije, smeštaj u studentske domove i ostalih aktivnosti koje se inače sprovode na početku školske godine.

Zbog ovih pomeranja, novi kandidati nisu mogli da prođu psihološko testiranje u redovnom terminu u novembru, koje je jedan od uslova za dobijanje stipendije za nadarene studente od treće godine studija.

Ipak, Ministarstvo navodi da se novi kandidati mogu prijaviti na konkurs za redovne studentske stipendije, a rok za prijavu produžen je do 12. decembra.

Za studentske stipendije i kredite u školskoj 2025/2026. godini iz budžeta Ministarstva prosvete opredeljeno je 2.140.000.000 dinara, navodi se u saopštenju.