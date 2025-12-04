Na današnji dan rodio se slikar Zoran Rajković

Postavljeno: 04.12.2025

Zoran Rajković rođem u Kruševcu 4. decembra 1949, srpski je slikar posleratne generacije, koji je na likovnu scenu Srbije stupio nakon diplomiranja na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu, 1974. godine

Kreativno nadaren, presudno umetnički obrazovana, Zoran Rajković je svoj slikarski opus, u kome se primarno opredelio za sliku, započeo u vremenskom periodu promena u umetnosti (zadnjih decenija 20. veka), u kome se sve više negiralo štafelajno slikarstvo a isticala nelikovna sredstva (instalacija, koncept, foto, video). Radeći dugo i predano, sa promenljivim interesovanjem, Zoran je kroz višedecenijski period „likovnog sazrevanja“, prvo (od 1977. do 1985), iskazao „sopstveni svet“ urbanog čovekovog prostora (fasade, dvorišta, vrata…), da bi s kraja 20. veka sve više, ali obazrivo i postupno, menjao koncepciju slike a zatim i forme. U tom periodu predmetnost na njegovim slikama poprimila je apstraktni oblik, koji se sve više pomerao kao opservaciji motiva u rešavanju problema slikovne površine. Tako na Zoranovim slikama motiv više nije bio jasno prepoznatljiv.

Zoran Rajković je član ULUS-a od 1978. godine, u statusu samostalnog umetnika. Predsesnik je udruženja likovnih umetnika iz Kruševca i jean od njegovih osnivača 2011. godine. Od 1974. godine, učesnik je mnogobrojnih likovnih kolonija i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Samostalno svoje slike izlaže od 1977. godine.

U vremenu starog Kruševca: Grad koga više nema

