„Svoj na svome“ – informacije o evidentiranju i upisu prava na nepokretnostima

Obaveštavaju se građani da u ponedeljak 08. 12. 2025. godine, počinje sa radom uslužni centar za pomoć građanima za podnošenje prijave objekata po zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti i traje do 05. 02. 2025. godine (četvrtak)

Građani koji nisu u mogućnosti da sami prijave nepokretnosti elektronskim putem, mogu da dođu u uslužni centar koji se nalazi na više lokacija, svakim radnim danom i subotom:

U ZGRADI GRADSKE UPRAVE KANCELARIJA BR.15 08:00 – 18:00 U ZGRADI DOMA SINDIKATA 08:00 – 18:00 U ZGRADI TREZORA – šalter sala u prizemlju 08:00 – 18:00 U ZGRADI SLUŽBI MESNIH ZAJEDNICA (zgrada Bebino) 08:00 – 18:00

Potrebno je da građani ponesu važeću ličnu kartu i dokaz o vlasništvu na nepokretnosti.

Građani koji nisu u mogućnosti da sami prijave nepokretnost elektronskim putem, a ne mogu da dođu lično u uslužni centar, potrebno je da daju ovlašćenje nekom licu koje će umesto njih prijaviti nepokretnost na šalterima uslužnog centra ili pošte.

Broj telefona kontakt centra je 060/8355-250 gde će građani moći da dobiju osnovne informacije.

Brošura gde možete naći više informacija.

Zvanični sajt posvećen primeni Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima gde se mogu naći najnovije dostupne informacije, uputstva i odgovori na pitanja je svojnasvome.gov.rs.