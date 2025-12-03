Učešće kruševačkih proizvođača na Sajmu etno hrane i pića

Od 4. do 7. decembra će se na Beogradskom sajmu održati 19. Sajam etno hrane i pića – manifestacija posvećena tradicionalnim prehrambenim proizvodima u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Među brojnim izlagačima svoje učešće su najavili i proizvođači iz Rasinskog okruga

Ove godine iz našeg okruga će učestvovati 6 izlagača, od toga njih četvoro se bavi preradom voća i povrća, jedan privrednik je proizvođač vina, a jedan proizvođač sira i mlečnih proizvoda, istakla je Marija Vesković iz Regionalne privredne komore Kruševac.

Na zajendičkom štandu će biti sve regionalne komore iz cele Srbije, a jedan deo je rezervisan za nas i naše izlagače. Osim toga, ovaj sajam je poznat po tome što postoji mogućnost takmičenja u više kategorija, tako da će naši proizvođači imati mogućnost da svoje proizvode ocene i dobiju nagrade.