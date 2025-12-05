Delovi Mudrakovca, Dedine i Zmaj Jovine ulice bez vode
Postavljeno: 05.12.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti deo naselja Mudrakovac – ulice Sretena Stojanovića i Istočna ulica
Takođe, zbog prevezivanja vodovodnog priključka istog dana, od 8.00 do 15.00 časova bez vode će biti područje Dedine – ulice Sibinjanin Janka, Rastka Petrovića, Svetozara Miletića, Save Mrkalja i prateće ulice.
Još jedno prevezivanje vodovodnog priključka zakazano je za danas, do 12.00 zbog čega će bez vode biti Zmaj Jovina ulica u Kruševcu.
JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštila je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije odvija uredno i bez problema putem sva četiri izvora.
Podsećamo: Zbog sanacije kvara na magistralnom cevovodu DN 400 u Vidovdanskoj ulici, u zoni Parunovačkog mosta, više naseljenih mesta ostaće bez vode od danas (četvrtak, 4. decembar), do subote, 6. decembra saopštilo je JKP „Vodovod – Kruševac“.
Tokom izvođenja radova, privremeno će biti obustavljena isporuka vode za korisnike u naseljima: Parunovac, Kapidžija, Tekije, Dobromir, Gaglovo i Mali Šiljegovac. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u subotu, 6. decembra, u popodnevnim časovima.
