Delovi Mudrakovca, Dedine i Zmaj Jovine ulice bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti deo naselja Mudrakovac – ulice Sretena Stojanovića i Istočna ulica

Takođe, zbog prevezivanja vodovodnog priključka istog dana, od 8.00 do 15.00 časova bez vode će biti područje Dedine – ulice Sibinjanin Janka, Rastka Petrovića, Svetozara Miletića, Save Mrkalja i prateće ulice.

Još jedno prevezivanje vodovodnog priključka zakazano je za danas, do 12.00 zbog čega će bez vode biti Zmaj Jovina ulica u Kruševcu.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštila je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije odvija uredno i bez problema putem sva četiri izvora.