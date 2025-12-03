Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-13018/2025 od 25. novembra 2025. godine, određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o stočarstvu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o stočarstvu održaće se u periodu od 1. do 20. decembra 2025. godine.

Tekst Nacrta zakona stočarstvu biće postavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.minpolj.gov.rs) i na Portalu „e-Konsultacijaˮ.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu [email protected] sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o stočarstvu” ili putem pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o stočarstvu”.

Prezentacija i javna rasprava o Nacrtu zakona o stočarstvu sprovešće se u formi okruglog stola, o čemu će javnost biti upoznata naknadno putem obaveštenja koje će biti postavljeno na sajtu Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o stočarstvu i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o stočarstvu možete preuzeti ovde.

Tekst Nacrta zakona o stočarstvu možete preuzeti ovde.

Obrazac za primedbe, predloge i sugestije možete preuzeti ovde.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede