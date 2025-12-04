Predavanje o svetim tajnama održano u okviru Božićnog ciklusa

U Parohijskom domu Sabornog hrama Svetog Đorđa u Kruševcu održano je predavanje „Sveta Tajna Krštenja i Sveta Tajna Miropomazanja“, koje je deo Božićnog ciklusa predavanja Sabornog hrama. Predavanje je održao protojerej stavrofor Dragi Veškovac, sekretar Eparhije kruševačke

Vernici su imali priliku da čuju dublje tumačenje ovih svetih tajni, njihov značaj u duhovnom životu i mestu u crkvenoj tradiciji. Protojerej Veškovac istakao je, između ostalog:

– Bog nas čuva i On će da nas sačuva, ali da li mi to hoćemo? Da li se mi trudimo u tome, da li pazimo svetinje svetima? Mi smo pozvani da budemo sveti, svetost dobijamo od Gospoda, ali da li mi to hoćemo? Mi kažemo da…

Njegove reči podstakle su prisutne na razmišljanje o ličnom duhovnom putu i odgovornosti svakog vernika.