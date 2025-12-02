Sutra Dan Nepoznatog ruskog vojnika

Udruženje „Srpsko–rusko bratstvo Sveti Arhangel Mihailo“ organizuje svečanost povodom Dana Nepoznatog ruskog vojnika, koja će se održati sutra (sreda, 3. decembar) kod spomenika crvenoarmejcima u Kruševcu

Program događaja predviđa polaganje cveća kod spomenika crvenoarmejcima u 11 časova, zatim prijem kod oca Željka, nastojatelja hrama Lazarice u 11:45, posetu Narodnom muzeju u Kruševcu u 12.15, a u periodu od 13.15 do 13.30 planiran je prijem kod gradonačelnika Kruševca, nakon čega sledi svečani ručak.

Svečanosti će prisustvovati predstavnici javnog, društvenog i duhovnog života, kao i predstavnici ruskih i srpskih organizacija i institucija.