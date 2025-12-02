Finale „Muzike za decu Rasinskog okruga“ u subotu u Beloj sali KCK

Finale festivala Muzike za decu Rasinskog okruga biće održano ove subote u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, sa početkom u 18 sati

Reč je o manifestaciji koju mališani obožavaju, a jednako joj se raduju i odrasli, prateći nastupe svoje dece.

Festival organizuje Kruševački kulturni centar, a mlade učesnike tokom priprema i nastupa prate njihovi nastavnici muzike, pružajući im podršku i stručnu pomoć. Očekuje se vedro, raspoloženo i puno emotivnih trenutaka finale, koje svake godine okupi veliki broj posetilaca.

Ulaz je slobodan.