U toku Javna rasprava o nacrtu programa za unapređenje položaja mladih

U skladu sa članom 6. stav 2. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanja građana u postupak donošenja odluka, strateških dokumenata i drugih akata grada Kruševca, Radna grupa za izradu Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period od 2026 -2028. godine upućuje građanima grada Kruševca, predstavnicima organa grada, ustanovama u kulturi, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvu, udruženjima građana, pravnim licima, preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD OD 2026 – 2028. GODINE

Javna rasprava traje od 28. 11. 2025. godine do 9. 12. 2025. godine.

Javna tribina biće održana u Gradskoj upravi Kruševac, dana 9. 12. 2025. godine, sa početkom u 12,00 časova u sali 34 Gradske uprave grada Kruševca.

Tekst nacrta Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period za period od 2026 -2028. godine dostupan je na internet stranici grada Kruševca ( https://krusevac.ls.gov.rs ) i u prostorijama Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kruševca, (Balkanska 63/III, Kruševac), kancelarija broj 4 u periodu od 08.00 do 15.00 časova, gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 037/350-14-50.

Predlozi, primedbe i sugestije na nacrt Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period od 2026 -2028. godine u pisanom obliku mogu se dostavljati u periodu od 28. 11. 2025. godine do 9. 12. 2025. godine, na adresu: Gradska uprava grada Kruševca, Gazimestanska br. 1, 37 000 Kruševac ili predajom na Pisarnici Gradske uprave grada Kruševca, sa naznakom „Primedbe povodom javne rasprave na nacrt Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period od 2026 -2028. godine „, ili na mejl adresu: [email protected]

