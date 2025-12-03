Šumatovačka bez grejanja od juče ujutru

Korisnici kruševačke toplane u Šumatovačkoj 2 bez grejanja su od juče ujutru. U Toplani kažu da je zbog pucanja cevi

Jučerašnja prosečna temperatura od 3 stepena ipak nije obavezala Toplanu da otklanja kvar duže od prepodnevnih sati, tako da su stanari Šumatovačke 2 juče posle podne i noćas ostavljeni i bez grejanja i bez majstora koji bi kvar sanirali. Tokom kratkotrajnih radova pokidana je mreža Telekoma, tako da su ostavljeni i bez telefona.

A zbog radova na mreži danas neće biti grejanja ni za korisnike tzv. „Parnjače“ u Vidovdanskoj ulici (od broja 173 do 207).

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas bez vode će biti Dedina – gornja zona vodosnabdevanja i Veliko Golovode – Mijin vod.

Takođe, zbog prevezivanja vodovodnog priključka, istog dana do 15h, bez vode će ostati deo Kruševca – Drinčićeva ulica (od Takovske do Lomine). Još jedno prevezivanje biće obavljeno u ulici Zmaj Jovina, gde će potrošači biti bez vode u istom periodu.