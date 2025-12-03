Na današnji dan: Pre 47 godina preminula slavna Boba

U Beogradu je, na današnji dan, 3. decembra 1978. godine, preminula velika kruševačka, srpska i jugoslovenska glumica Ljubinka Bobić

Ljubinka Bobić rođena je u Kruševcu 2. januara 1897, a preminula u Beogradu, 3. decembra 1978. godine. Otac Vlajko iz sremskih Golubinaca, majka Jelisaveta iz Struge. Prvi put ušla u pozorište vođena rukom Branislava Nušića (1915).

Uroš Predić je primio za glumicu Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je bila prvakinja. Imala je samo osnovnu i dva razreda ženske radničke škole.

Uzima časove baleta, časove pevanja kod Miroslave Binički. Godine 1929. dobila nemačku stipendiju i nastavila školovanje u Berlinu, na Visokoj glumačkoj školi, a 1936. nastavlja usavršavanje u bečkom Burgteatru, kasnije Londonu.

Pevala je u Operi. Afirmisala se u ulogama dečaka, naivki, često sentimentalnih, lirskih. Igrala u drami, komediji, melodrami, tragediji (95 uloga). Bila je i uspešan dramski pisac, od svoje trideset pete godine. Prvi njen pozorišni komad je bio „Naši maniri“ (1933). Ta komedija je doživela i televizijsku ekranizaciju (1970).

Učestvovala je u deset igranih filmova. Nezaboravna po tumačenju nekoliko izuzetno teških uloga (Ibzen, Šekspir, „Gospođa ministarka“, „Stanoje Glavaš“, „Koštana“…).

Dobila niz nagrada, priznanja i odlikovanja – prvo od italijanske Vlade (1933), a zadnju – Zlatnu arenu Filmskog festivala u Puli (1967). Penzionisana je 1960. godine.

Samo dva meseca pre smrti poslednji put je odigrala ulogu koja ju je proslavila – Nušićevu Živku.

Godine 2006. ustanovljena je nagrada za glumačka ostvarenja u oblasti komedije Nagrada Ljubinka Bobić.

Jedna ulica na Bežanijskoj kosi, kao i jedna u naselju Lazarica kod Kruševca, nose njeno ime.

Godine 2019. na Trgu glumaca u Kruševcu postavljena je bista Ljubinki Bobić.