Stvaralaštvo Jelene Trajković Popivode pred Kruševljanima

U Umetničkoj galeriji otvorena je samostalna izložba autorke Jelene Trajković Popivode koja obuhvata prostorne instalacije izvedene iz prethodnih ciklusa uz određene modifikacije i nove radove namenski rađene za prostor Umetničke galerije. U svakoj od prostorija Galerije postavljeni su radovi grupisani prema ciklusima i tehnikama u kojima su rađeni

–Radovi su rađeni u različitim medijima sa idejom da budu interaktivni sa publikom, samim tim što su prostoru oni nisu odvojeni od posmatrača, on može da uđe u njih, da se kreće i da ih dodirne.Pošto je reč o ljudskoj figuri to stvara jednu vrstu indetifikacije i jasnoću u poruci, tako da mi je pravo zadovoljstvo kad vidim da neko želi da dodirne moj rad-kaže Jelena Trajković Popivoda za KruševacGrad.

Postavku čine radovi iz 6 ciklusa: „Ideja otvorenog kruga, idelan vizueln forma društva XXI veka“, „Dekonstrukcija osećaja tragizma savremenog čoveka“, „Svetlosni crteži/objekti“, „Vrtlog, život, igra – pokretne slike, pogled unazad“, „Vortex“ nastajali u poslednjih desetak godina i „Život je igra“ iz 2022. godine.

-Izvučeni su ključni radovi prilagođeni za svaki prostor, tu su i novi radovi rađeni namenski za prostor Umetničke galerije. Ovo je bila jedinstvena prilika da po prvi put kruševačkoj publici predstavim i neke svoje ranije radove, kao i proces, ideju i realizaciju novih radova. Ovaj prostor dozvoljava da sagledamo radove sa distancom, a tu su i kustosi koji daju jedan stručni uvid u njih-smatra autorka.

U svakoj od prostorija/soba Galerije su radovi koji pripadaju određenom ciklusu, a mogućnost kretanja i pogleda iz prostorije u prostoriju i iz ciklusa u ciklus ostvaruje njihovo međusobno prožimanje i svojevrsnu vizuelnu predstavu koja prepoznaje duhovna i emotivna stanja čoveka danas i navodi na promišljanje okolnosti u kojima se odvija život. Prostorna celina koju Jelena Trajković Popivoda ostvaruje u Umetničkoj galeriji počiva na crtežu u različitim materijalima, od papira i pausa do klirita, audio-vizuelnih koreografija ambijentalnih instalacija do svetlosnih crteža/objekata, i naglašava vreme i kretanje.

-Jelena Trajković je do sada imala izuzetno zapažene izložbe, a ova na neki način prestavlja mali pregled i put kroz njeno desetogodišnje stvaralaštvo. Karakteristika njenog stvaralštva je to da je ona kroz izložbe i cikluse izgradila jedan likovni jezik koji je dosledno razvijala i koji je danas zaista prepoznatljiv. Sve dolazi od crteža, kao osnove svega, a on u njenim radovima dobija različite dimenzije jer se ona njemu majstorski poigrava-kaže Biljana Grković, istoričarka umetnosti i kustoskinja izlože.

„Telo kao čovečje najjače oruđe i štit umetnica stavlja u pokret u čak dva svoja značajna ciklusa. Igra kao ritmično pomeranje tela, ali i igra kao pojam suprotan ozbiljnosti i statičnosti, prikazana je u oba ciklusa sa nesvakidašnjom vernošću podsticajima koji su, za umetnicu, dolazili iz prošlosti ljudske kulture i umetničkog delovanja.

Razumevajući ples kao pokrenutu sliku života, Jelena Trajković pokrenula je svoje crteže, uskovitlala ih i slobodno pustila u izlagački prostor kako bi ga osvojili. Svojim ciklusima ambijentalnih instalacija dodala je i zvuk, kako bi utisak čovekovog plesa sa životom bio sveobuhvatan. Figure koje se uzdižu, spuštaju, hodaju, trče, figure oborene i snažne, prizemljene i pune poleta na crtežima Jelene Trajković prizivaju u svest tok života i smisao – koji često ostaje jednako dalek i blizak.“-stoji u katalogu izložbe.

Izložbu Jelene Trajković Popivode ljubitelji umetnosti moći će da pogledaju do 10. oktobra, do kada će izložba i biti otvorena.

M. Stanković

O autorki

Jelena Trajković Popivoda (1980. Kraljevo) Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku slikarstva. Još na studijama počinje da istražuje različite medije vizualnog izražavanja i moduse osvajanja prostora u kome umetničko delo postoji. Na Fakultetu umetnosti u Nišu angažovana je u zvanju vanredni profesor na predmetu Crtanje i slikanje od 2012. Od 2004. godine izlagala je na 30 samostalnih i na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je u radu mnogobrojnih likovnih kolonija, radionica, seminara i tribina. Dobitnica je nekoliko nagrada iz oblasti vizuelnog stvaralaštva. Radovi Jelene Trajković Popivode nalaze se u zbirkama kulturnih institucija i privatnih kolekcija.Član je ULUS-a od 2005. godine. Živi i radi u Nišu i Beogradu.