Radovi Ivana Šuletića pred Kruševljanima

Izložba Ivana Šuletića „Anonimnost u pejzažu”, jednog od najautentičnijih autora srpske likovne umetnosti 21. veka, svečano je otvorena u Umetničkoj galeriji. Izložba obuhvata slike i crteže prepoznatljivog likovnog izraza koji počiva na preplitanju i neodvojivosti stvarnog i virtuelnog sveta. Na postavci su zastupljeni crteži u kojima se transformacija dešava unutar odabranog motiva na način da i oni sami izlaze u prostor i dobijaju volumen, jednako beležeći stanja, karakterističnim likovnim postupkom.

Digitalna slika je metafora i oslonac da se manuelnim postupkom, uljem na platnu ili crtežom na papiru velikih formata, preciznim multiplikovanjem stvore nove vizuelne celine.

-Početak je u utisku koji mislim da delimo svi, a to je da više nismo samo fizička i biloška bića, svako od nas ima profil na društvenim mrežama. Naši biološki i digitalni životi više nisu odvojeni nego su deo jedne celine. Iskustvo življenja u takvom vremenu je meni ispiracija, crteži i slike ne nastaju iz mojih fotografija ili pogleda nego upravo iz materijala koje ja nalazim na internetu i koristim kao model za crtež ili sliku. Ne pravim manipulacije u fotošopu, već namerno tražim istražene prostore – navodi Šuletić.

Trenutak sadašnjeg vremena, uhvaćen na njegovim radovima, trudi se da predstavi klasičnim medijima: ulje na platnu, tuševi na papiru.

-Prvo radim neke velike izazovne crteže, treba dosta vremena. Svi mi živimo živote koji imaju svakodnevnicu, i kakvi god umetnici bili, oni svoja dela stvaraju balansirajući sa svakodnevnim obavezama. To na studijama ljudi ne vide, ali kada uspeju da uključe u svoj ritam, to im postaje profesija.

Izložbu je nazvao „Anonimnost u pejzažu“ jer smatra da je početak svega u kamufliranju.

-To je maska stvarnosti i privid koji mi imamo u odnosu na stvarnost koja izgleda malo drugačije. To je kamuflaža stvarnosti koja je iza slike – ističe on.

Stvaralaštvo Ivana Šuletića smatra se jednim od najautentičnijih u 21. veku u našoj zemlji.

-Radovi i slike koje vidimo nastaju iz digitalnog sveta. Šuletić preuzima prizore koje pažljivo bira da ih potom u jednom potpuno manuelnom, klasičnom, slikarskom i vrlo preciznom postupku umnožava i prenosi na platno. Ti prizori postaju na velikim formatima neki novi vizualni prizori koji dodatno detektuju stanja koja on predstavlja, a to su gradovi bez ljudi, bez automobila, bez karakteristika grada živućeg. Sa druge strane se pojavljuju crteži koji jedan motiv rasvlače i trasformišu, od one čvrste strukture koju vidimo na slikama, mi prelazimo na nešto svasvim drugačije. I jedno i drugo predstavlja vanvremenski, a istovremeno detektuje stanja u ovom vremenu – rekla je istoričarka umetnosti i muzejska savetnica Biljana Grković.

Izložbom Ivana Šuletića završen je ovogodišnji izložbeni program u Umetničkoj galeriij, a ona je kao i sve pre nje, priređena uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

M. Janković

O autoru

Ivan Šuletić je rođen 1982. godine u Beogradu. Diplomirao je 2007. godine, a 2015. je završio je doktorske umetničke studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je prve nagrade Fondacije Vladimir Veličković za crtež 2018. godine, nagrade „Likovna jesen“ 2016. i druge nagrade „Niš Art Fondacije“ za 2015. godinu. Zaposlen je u zvanju docenta na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama, među kojima su: Muzej grada Beograda, kolekcija umetnosti European Patent Office u Minhenu, Wiener Städtische kolekcija savremene umetnosti, kolekcija Galerije savremene umetnosti Niš, kolekcija Šumatovačka