Saznajte šta otkriva „Zanimljiva Čarapanija” – Uskoro!

Promocija knjige „Zanimljiva Čarapanija”, autora Miloša D. Stojadinovića, održaće se u subotu, 17. decembra, u kompaniji „Kromberg & Schubert”, sa početkom u 11 časova i 30 minuta. Sav prihod od prodatih knjiga namenjen je za siguran korak naše sugrađanke Katarine Arsić, a čitaoce očekuje mnoštvo interesantnih priča iz istorije našeg grada, koje je, na ovaj način, autor sačuvao od zaborava.

Miloš se više od deset godina bavi istraživanjem lokalne istorije, a knjigu „Zanimljiva Čarapanija”, posvetio je svom sinu Maksimu. Za potrebe pisanja, temeljno je istraživao i koristio arhivsku građu, uz nezaobilazno prelistavanje velikog broja stare štampe, koja je izlazila u periodu od 1837. do 1941. godine.

– Sve što je bilo vezano za kruševački kraj sačuvao sam kako bih iste upotrebio za dalja istraživanja ili eventualno dao drugim istraživačima kako bi upotpunili svoja dela. Među tekstovima iz novina nalazile su se interesantne priče koje bi zainteresovale čitaoce, pa sam tako, na predlog prijatelja i saradnika Milorada Sijića, krenuo sa pisanjem knjige „Zanimljiva Čarapanija”. Svojevremeno, ovakve priče zainteresovale su i gospodina Slavoljuba Markovića, novinara sa RTK, pa smo ih zajedno svakog petka predstavljali u emisiji „Opušteno” – kaže autor knjige „Zanimljiva Čarapanija”, Miloš D. Stojadinović.

Istinite, zanimljive i nesvakidašnje priče o neobičnim događajima, o kojima je nekada izveštavala stara štampa, nesumnjiivo će privući veliki broj čitalaca i ljubitelja lokalne istorije.

– Naš narod baš to voli. U knjizi mogu pronaći istinite priče o dvoboju u Kruševcu, ratu između meštana dva sela zbog rečnog ostrva, kruševačkom „Momčilu Gavriću”, koji je u Prvom svetskom ratu bio dobrovoljac, čoveku koji je 11 sati proveo zatrpan u bunaru, kruševačkoj verziji „Jazavca pred sudom”, kafani u kojoj se ne kocka, kako su Čarapani dočekali najjačeg čoveka nekadašnje Jugoslavije i još mnogointeresantnih priča – napominje naš sagovornik.

Još jedan razlog da čitaoci zakorače u uzbudljiv svet „Zanimljive Čarapanije” je nesebična i humana odluka autora da novac od prodaje knjiga bude doniran Kruševljanki Katarini Arsić, studentkinji Filološkog fakulteta u Nišu, kojoj je novac neophodan za mikroprocesorsku protezu za koleno, kako bi mogla nesmetano da hoda.

– U današnje vreme svi nekud žurimo i u toj žurbi stičem utisak da se gubimo, da nam je novac najpreči. Ne mislimo na zdravlje, na svoje bližnje, na okruženje. Postajemo sami sebi robovi. Dugo sam razmišljao i tražio način da probudim ljudska osećanja i mnoge osobine kojima smo se mi kao narod ponosili i bili poštovani, ali to je duga priča koja je zadesila čitavu planetu. Prilika da tako nešto uradim stvorena je sada. Kompanija „Kromberg & Schubert”, firma u kojoj radim već više od pet godina, pomogla mi je u štampanju ove knjige, a kako je u pitanju veliki tiraž, odlučio sam da sav prihod ide u humanitarne svrhe. Naišao sam na pozitivne reakcije svoje porodice, prijatelja, koleginica i kolega, a to mi je dalo vetar u leđa da u tome istrajem. Svako ko bude kupio knjigu, po zaista simboličnoj ceni, moćiće da pročita nešto zanimljivo, a knjiga će svakom biti svedok i podsećanje da je sa malo novca učinjeno nešto plemenito, da je učinjeno dobro delo – objašnjava on.

Izdavač je Istorijski arhiv Kruševac, a štampanje knjige omogućila je kompanija „Kromberg & Schubert” i tako podržala ovu humanitarnu akciju.

