Srpska liga Istok: Jedinstvo odigralo nerešeno, Trstenik izgubio

Odigrane su utakmice u okviru 12. kola Srpske lige Istok. Jedinstvo 1936 je na svom terenu igralo nerešeno sa ekipom Rudar 2016 iz Aleksinačkih Rudnika sa 2:2 (1:1), dok je Trstenik poražen na gostovanju Moravi 1918 sa 2:1 (0:1)

U Kruševcu su poveli gosti preko Ostoje Lazića koji postiže gol u 9. minutu. Domaća ekipa poravnava rezultat u 28. minutu kada mrežu Rudara 2016 pogađa Strahinja Živić. Jedinstvo 1936 dolazi do totalnog preokreta u 71 .minutu preko Mitra Radivojevića i kada su svi očekivali pobedu domaće ekipe, najsnalažljiviji pred mrežom Jedinstva 1936 u 85. minutu je Ostoja Lazić koji postiže svoj drugi gol na ovoj utakmici i donosi zlata vredan bod svom timu u borbi za opstanak.

Trstenik PPT je poražen na gostovanju kod Morave 1918 sa 2:1(0:1) i pored toga što je na poluvremenu imao minimalno vođstvo.

Strelci za Ćuprijčane su bili: Mihajlo Čupić u 47. minutu i Ilija Stojanović u 63. minutu,dok je za Trsteničane gol postigao Ognjen Čolović u 45. minutu.

Posle ovog kola Jedinstvo 1936 je na 4. mestu na tabeli sa osvojena 22 boda,dok se Trstenik PPT nalazi na pretposlednjem 15. mestu sa samo 6 osvojenih bodova.

U narednom 13. kolu koje se igra 8. novembra od 13.30 sati, Jedinstvo 1936 putuje u Leskovac gde se sastaje sa ekipom Sloge, dok Trstenik PPT na svom stadionu kraj Morave dočekuje nišku ekipu Brzog Broda.

I. M.