Košarka: Pobeda Kruševca, poraz Napretka

U Prvoj regionalnoj ligi Zapad posle pet odigranih kola, sa maksimalnim učinkom od pet pobeda na č elu tabele su košarkaši Kruševca i Svilajnca

Kruševljani su pobedili ubedljivo na gostovanju kod Plane u Velikoj Plani sa 67:94.

Za razliku od svog gradskog rivala košarkaši Napretka su parket ponovo napustili pognutih glava. Ovog puta su u Kruševcu izgubili od ekipe Šapca rezultatom 76:80 i u dosadašnjih pet kola imaju samo jednu pobedu i čak četiri poraza.

Sledećeg vikenda se igraju utakmice 6. kola u kojem će Kruševac dočekati ekipu Babajić iz Ljiga, dok će Napredak gostovati Požarevcu.

I. M.