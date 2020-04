Od 12. marta, kada je rad SOS telefona Udruženja žena Peščanik prilagođen vanrednim uslovima zbog pandemije virusa korona, broj 066 006 606, aktivan je svakog dana od ponedeljka do subote, od 10 do 13 časova. U proteklih mesec dana podršku je zatražilo 14 žena iz Kruševca i drugih gradova u Srbiji

Prema podacima koje je saopštilo Udruženje žena Peščanik, 9 žena je u periodu od početka marta do početka aprila prvi put pozvalo SOS telefon. Pozivi su se odnosili na problem fizičkog nasilja, internet nasilje, postupanje institucija, posebno policije po prijavi nasilja. Kijentkinje su bile zainteresovane i za pravne aspekte svog slučaja. Jedna korisnica tražila je materijalnu pomoć u vidu namirnica i higijenskih sredstava.

Uz saglasnost korisnica, konsultantkinje SOS telefona su u vezi sa njihovim slučajem, obavile konsultacije sa ženskim grupama u Rasinskom okrugu, članicama Mreže Žene protiv nasilja, predstavnicima određenih institucija.

Inače, izmenjeni režim rada SOS telefona UŽ Peščanik tokom vanrednog stanja je, osim rada u kućnim uslovima, izmena rasporeda i smanjenog broja konsultantkinja jer neke spadaju u osetljivije grupe u odnosu na virus, zahtevao je i vraćanje u funkciju starog telefonskog broja za pozive korisnica.

– Svesne smo da u uslovima vanrednog stanja i izvesne izolacije, može biti povećano nasilje prema ženama. Strah od još težeg oblika nasilja ili ponavljanja nasilja, jer je i nasilnik u kući, predstavlja ograničavajući faktor za mnoge žene da prijave ono što im se događa. Takođe, jasno nam je da promena radnog vremena SOS telefona UŽ Peščanik i povratak na stari telefonski broj mogu biti zbunjujući za javnost. Zato, molimo korisnice i druge građanke Kruševca za razumevanje – poručuju iz Udruženja Peščanik uz podsećanje da će konsultantkinje na SOS telefonu i dalje biti dostupnesvakog dana od ponedeljka do subote, od 10 do 13 časova, na broju 066 006 606.

N.B.

SOS telefon: “Nisi sama – Dostupne smo na 066 006 606”

