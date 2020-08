Smanjuje se broj prvih pregleda u kovid ambulanti

U kruševačkoj kovid ambulanti beleži se blagi pad broja pacijenata koji dolaze na prvi pregled i, u odnosu na pre petnaestak dana, sada je više onih koji dolaze na kontrolu. Sa blažom kliničkom slikom iz dana u dan je sve više pacijenata, a sve manje onih koji zahtevaju bolničko lečenje

Od onih koji u kovid ambulatnu dođu na prvi pregled , zbog simptoma koji mogu da se dovedu u vezu sa korona virusom, manje od trećine je pozitivno. Od ukupnog broja pregledanih pacijenata, u ovom trenutku više je onih koji dolaze na kontrolu ili retestiranje.

Kao i do sada, testiraju se samo oni pacijenti koji ispoljavaju kliničku sliku bolesti, a dnevno se uradi do 50 PCR testova. Uzorci se na analizu šalju u Institut za javno zdravlje Niš, a rezultati stižu u roku od 24 do 48 sati.

Prema rečima doktorke Marine Kostić, direktorke kruševačkog Doma zdravlja, svim pacijentima koji dođu u kovid ambulantu rade se laboratorijske analize, ukoliko je potrebno i snimak pluća, te PCR test i ostala potrebna dodatna dijagnostika.

Kostićka kaže da je klinička slika pacijenata koji dolaze raznolika, da je kod nekih to samo povišena telesna temperatura, kod drugih gubitak čula ukusa i mirisa sa ili bez temperature, a u poslednje vreme kod pojedinih je prisutna i dijareja.

Kako se ne bi mešali pacijenti koji dolaze samo na testiranje sa onima koji dolaze na pregled , ispred kovid ambulante je pre nekoliko dana postavljena montažna kućica u kojoj se vrši testiranje na korona virus.

Ranije, u dvorištu zgrade gde je smeštena kovid ambulanta postavljena je cisterna sa pijaćom vodom, a postavljena je i nadstrešnica, te dodatne klupe i stolice za sedenje, kako bi se olakšalo onima koji čekaju na pregled.

Kruševačka kovid ambulanta radi svih sedam dana u nedelji, od 7 do 20 časova, a pacijenti koji tokom noći dobiju simptome koji mogu da se dovedu u vezu sa korona virusom, javljaju se u Službu hitne medicinske pomoći.

Iz Doma zdravlja poručuju da to što opada broj obolelih ne znači da građani treba da se opuste, da i dalje treba poštovati sve propisane mere prevencije u borbi protiv korona virusa, a što podrazumeva nošenje maski i fizičku distancu od dva metra.

D.P.

Smanjuje se broj prvih pregleda u kovid ambulanti

U kruševačkoj kovid ambulanti beleži se blagi pad broja pacijenata koji dolaze na prvi pregled i, u odnosu na pre petnaestak dana, sada je više onih koji dolaze na kontrolu. Sa blažom kliničkom slikom iz dana u dan je sve više pacijenata, a sve manje onih koji zahtevaju bolničko lečenje Od onih koji u kovid ambulatnu dođu na prvi pregled , zbog simptoma koji mogu da se dovedu u vezu sa korona virusom, manje od trećine je pozitivno. Od ukupnog broja pregledanih pacijenata, u ovom trenutku više je onih koji dolaze na kontrolu ili retestiranje. Kao i do sada, testiraju…