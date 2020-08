Poseban režim za upis dece u Predškolsku ustanovu “Nata Veljković”

Sklapanje ugovora između roditelja i staratelja dece koja su primljena u celodnevne programe Predškolske ustanove “Nata Veljković” odvijaće se od 10. do 31.avgusta. Kako je predočeno portalu “Kruševacgrad”, sklapanje ugovora po danima organizovano je kako bi se zbog aktuelne epidemije korona virusa na najbezbedniji način organizovao upis dece i funkcionisanje ove ustanove u celini

– Potrudili smo se da i na ovaj način smanjimo mogućnost gužve u prostorijama PU “Nata Veljković”,a roditelji su obavešteni o terminima sklapanja sporazuma-predočava za “Kurševacgrad” Vesna Živković, direktorka predškolske ustanove. –Oko 1.000 dece koja kreću u predškolsko već je upisano, a ovo je dinamika za roditelje, odnosno zakonske zastupnike dece koja upisuju vaspitne grupe nižeg uzrasta.

Od početka vanrednog stanja do 11. maja, kada je Predškolska ustanova “Nata Veljković” počela sa radom, roditelji su bili oslobođeni plaćanja usluga, a od 11. maja, polovinu predviđenog iznosa plaćaju roditelji, odnosno zastupnici dece koja dolaze u ustanovu. Prosek dolaska mališana u vrtiće, koje ukupno pohađa 2.700 dece je od 15 do 20 posto na dnevnom nivou.

Roditelji i zakonski zastupnici ugovore će potpisivati u prostorijama vrtića “Neven” (Bosanska ulica br. 21), u periodu od 11 do 15 sati u ranije predviđenjim danima za svako od 13 obdaništa. Tako je za obdaništa “Pčelica” i “Vlado Jurić” rezervisan 10. i 11. avgust, dok 12. i 13. avgusta ti termini važe za sklapanje ugovora roditelja i zakonskih zastupnika čija su deca upisala “Labud” i “Dečji klub”. Potpisivanje ugovora za vrtiće “Leptirić”, ”Lane” i “Zvončić” biće organizovano 14. i 17.avgusta, a 18. i 19. avgusta to će biti realizovano za vrtiće „Naša radost“, „Sunce“ i „Kolibri“.

Ugovori za vrtiće “Biseri” i “Golub mira” sklapaju se 20. i 21. avgusta, dok će 24, 25. i 26. avgusta to biti obavljeno za vrtić „Neven“. Svi potpisnici koji su iz opravdanih razloga bili sprečeni da sklope ugovora sa Ustanovom po naznačenom rasporedu, to mogu učiniti naknadno od 27. do 31. avgusta.

– Sve propisane mere, koje se odnose na preventivno delovanje i sprečavanje širenja zaraze su i dalje na snazi, tako da u tom smislu strogo poštujemo procedure – napominje sagovornica “Kruševacgrada”. – Takvim odgovornim odnosom postigli smo da se niko od 400 zaposlenih nije razboleo.

Među merama koje su na snazi su i zabrana ulaska nezaposlenih u objekte obdaništa, postavljene dezobarijere na ulazima, kao i obavezno beskontaktno merenje temperature i dezinfekcija ruku. U upravi navode da su redovne dezinfekcija prostora i igračaka, kao i da su zaposleni u neposrednom kontaktu sa decom u obavezi da nose zaštitnu opremu.

I.R.

Poseban režim za upis dece u Predškolsku ustanovu “Nata Veljković”

Sklapanje ugovora između roditelja i staratelja dece koja su primljena u celodnevne programe Predškolske ustanove “Nata Veljković” odvijaće se od 10. do 31.avgusta. Kako je predočeno portalu “Kruševacgrad”, sklapanje ugovora po danima organizovano je kako bi se zbog aktuelne epidemije korona virusa na najbezbedniji način organizovao upis dece i funkcionisanje ove ustanove u celini - Potrudili smo se da i na ovaj način smanjimo mogućnost gužve u prostorijama PU “Nata Veljković”,a roditelji su obavešteni o terminima sklapanja sporazuma-predočava za “Kurševacgrad” Vesna Živković, direktorka predškolske ustanove. -Oko 1.000 dece koja kreću u predškolsko već je upisano, a ovo je dinamika za…