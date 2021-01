Zbog pucanja vodovodne cevi u ulici Mike Stojanovića, u kojoj se nalazi i Centralni toplotni izvor Gradske toplane, kod korisnika koji se toplotnom energijom snabdevaju sa tog izvora, može doći do smanjenog kapaciteta grejanja, saopštili su iz kruševačke Toplane

U Toplani kažu da su od nadležnih u JKP “Vodovod” dobili informaciju da se očekuje da kvar bude saniran do večeras do 21 sat.

Do tada, moguće je da će korisnici koji se toplotnom energijom snabdevaju sa izvora koji se nalazi u delu grada gde je došlo do pucanja vodovodne cevi, imaju slabije grejanje. U ostalim kotlarnicama, kako navode u Toplani, proizvodnja se odbija po ustaljenom redu i bez problema.

D.P.

Slabije grejanje do kraja dana

