Skladištenje šuta na parcelama kraj Rasine – kršenje zakona ili pokušaj odbrane sopstvene imovine

Skladištenje građevinskog otpada na parcelama preko puta stadiona FK Borac u Bivolju uznemirilo je građane, naročito nakon što se deo jedne parcele odvalio i završio na obali reke. Nadležni, međutim, kažu da šut nije završio u reci već u susednoj parceli, a vlasnici poseda na koji se šut odlaže objašnjavaju da reka potkopava njihove parcele od kada je nasut teren za novi stadion, te da su sada prinuđeni da podizanjem nivoa “brane” svoje posede od odronjavanja

Da se na jednoj parceli preko puta novog stadiona FK Borac već mesecima svakodnevno odlaže šut, te da se deo obrušio i u priobalje reke, prvi su primetili i javnost obavestili članovi Alternativnog kulturnog centra “Gnezdo” smeštenog u zgradi kraj fudbalskog terena. Kako je za GRAD rekla Kaća Krsmanović, koordinatorka “Gnezda”, svi su najpre mislili da neko poravnava plac, ali da su se, kada se ova aktivnost nastavila bez ikakvih tabli i obaveštenja i kada je posle jakih kiša krenulo obrušavanje dela obale u reku, a mesna zajednica nije reagovala, zabrinuli da će ugroziti tok reke i dovesti do poplava kakve su meštani ovog kraja već iskusili ranijih godina.

– Prošlogodišnje jake kiše, zbog kojih je moralo doći do delimičnog ispuštanja jezera Ćelije, a samim tim i povećanog nivoga Rasine, zamalo nisu još tada poplavile obnovljeni teren FK Borac. Ogromna vodena masa došla je svega 50 cm ispod novog mosta, dok su u noćnoj akciji lokalni meštani postavljali džakove kako bi sprečili dalje izlivanje sa strane terena. Tom prilikom bandera do stadiona je potkopana snagom vodene mase i umalo se nije srušila – podseća Kaća, dodajući da će “stvaranje divlje deponije šuta, a posebno njen odron u reku i sužavanje korita neminovno dovesti do plavljenja terena FK Borac prvom prilikom kada dodje do jakih kiša”.

Ona je, takođe, upozorila da se odron obrušio i na drvo breze na obali zbog čega je vidljivo da se drvo suši.

U ovdašnjoj Komunalnoj inspekciji, na pitanje naše redakcije odgovaraju da ne postoji prijava za stvaranje deponije šuta na obali reke Rasine preko puta stadiona FK Borac, ali da je inspekcija izlaskom na lice mesta utvrdila da nije došlo do obrušavanja šuta u reku i sužavanja njenog toka. Takođe navode i da je građevinski otpad skladiran na parcelama u privatnoj svojini br 4357 i br 4358 KO Kruševac, odakle se obrušio u parcelu katastarski broj 6135 KO Kruševac koji je takođe u privatnoj svojini”.

Vlasnica parcela na koje se šut odlaže, Radmila Stanković, u pisanoj izjavi za naš portal kaže da je razlog za skladištenje građevinskog otpada na njenim parcelama baš pokušaj da ih spasi od potkopavanja i odrona. Ona, takođe, ukazuje i da se na obalu Rasine survao deo zemljišta susedne parcele koja nije u njenom vlasništvu, te da nije reč o šutu, već o zemlji.

–Izgradnjom novog fudbalskog terena FK Borac, stari teren je nasut celom dužinom do mesta zvanog Jaz, do ispod samog terena prema mostu koji povezuje put Kruševac – Dedina, pa je time u potpunosti izmenjen tok Rasine kod većih vodostaja. Kako je kod novog malog mosta napravljeno suženje reke Rasine i nagla krivina, reka je poslednjih godinu dana potkopavala obalu parcele 6135, koja je u vlasništvu Zorana Vulića. U jednom trenutku se veća količina zemlje od pomenute parcele odvojila usled potkopavanja i krenula prema reci, pa samim tim povukla i deo moje parcele koju očajnički pokušavam da odbranim jer na njoj imam i izgrađeni objekat sa urednom dozvolom – navodi vlasnica.

– Ova nova krivina i izmenjen tok Rasine ugrožavaju ne samo moje i susednu parcelu, već i parcele koje se nalaze nizvodno – dodaje ona u pisanom saopštenju.

Kako je objašnjeno našoj redakciji, vlasnica i njena porodica planiraju da posle kiša koje bi trebalo da pomognu da se istovareni šut slegne, nanesu sloj zemlje na ove parcele, ali i da, kada bude vreme, zasade višegodišnje sadnice u priobalju Rasine, kako bi se sprečilo dalje odronjavanje zemljišta.

N.B.