USPRS ne odustaje od svojih zahteva, najavili protest pred Vladom

Predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u Kruševcu najavili su protest koji će taj sindikat održati u Beogradu, pred Vladom, 31. avgusta. Protest organizuju, kako su saopštili u obraćanju medijima u Kruševcu, zato što ne žele da odustanu od inicijative za smanjenje broja učenika u odeljenju, od uvođenja pravednih platnih razreda, od borbe za dostojanstven život i zarade kao ni od tužbi koje su pokrenute zbog nebrige države

– Zbog kvaliteta obrazovanja ne odustajemo od svih onih principa o kojima smo govorili prethodnih godina, a prvenstveno da smanjimo broj đaka u odeljenju na 24. Na to smo upozorili institucije i pokrenuli peticiju. Ne odustajemo ni od standarda prosvetnih radnika i od toga da se škole opreme. Tu smo da budemo saradnici, da ukažemo na probleme u obrazovanju i da zajednički sa roditeljima i decom vodimo obrazovanje ka nekom boljem nivou – kaže Dobrivoje Marjanović, predsednik Gradskog odbora USPRS-a.

Odluku Kriznog štaba da đaci prvog septembra krenu u školu “normalno”, Unija je dočekala sa odobravanjem.

– Do juče smo bili u nedoumici kako ćemo ovu školsku godinu početi zbog epidemije korona virusa. I đaci i mi smo se uželeli normalnog života. Pozdravljamo odluku da se počne sa časovima od 45 minuta. U našem kolektivu ima mnogo vakcinisanih nastavnika, ali i onih koji su preležali koronu u prethodnom periodu i zato smatramo da je ovakav početak školske godine najadekvatniji – ističe on.

Predrag Gašić, član radne podgrupe Školske uprave za praćenje i kontrolu preuzimanja zaposlenih, kaže da je na teritoriji naše Školske uprave u toku radno angažovanje svih prosvetnih radnika koji su u postupku bodovanja ostali bez dela svoje norme i stekli status tehnoloških viškova. Prosvetni radnici koji imaju taj status ili su sa nepotpunom normom, treba da se prijave na konkurse u školama u kojima ima slobodnih mesta.

– Generisane su nove, ažurirane liste tehnoloških viškova i slobodnih radnih mesta, kao i liste radnika sa nepunom radnom normom. Liste su generisane na osnovu podataka iz jedinstvenog informacionog sistema prosvete, to je najnoviji softver, čijim radom nismo zadovoljni, bilo je operativnih problema u mnogim školama i smatramo da je prethodni sistem “Dositej” bio funkcionalniji i bolji i da nije trebalo menjati takvu bazu podataka – objašnjava on.

Njegovo mišljenje deli i Marjanović:

– Ukazali smo na to da informacioni sistem treba da bude gotov početkom juna, a tek juče je proradio sa mnogim anomalijama, ali nećemo odustati od toga da dobijemo transparentne podatke, jer samo tako možemo da ukažemo javnosti šta se u Srbiji i prosveti radi. Nije stvar u tome da postoje namerne greške već i tehničke zbog nedostatka softvera – kaže on.

Iako liste imaju svojih mana, pokazale su da ove godine na teritoriji našeg Okruga ima 169 lica sa smanjenom radnom normom, a 273 sa nepotpunom radnom normom, dok je na evidenciji Unije sindikata prosvetnih radnika 350 neupražnjenih radnih mesta u različitom procentu.

– Smatram da će svako lice moći da nađe svoj angažman, procedure su standardne i jasno definisane i u skladu sa zakonom. Predstavnici gradskog odbora našeg sindikata će aktivno učestovati u tom postupku – kaže Gašić.

Na novinarsko pitanje o tome koliko ima prosvetara sa procentima preko norme Marjanović je odgovorio da je vrlo malo takvih radnika.

– Mi smo i prethodnih godina ukazivali na to da se određena radna mesta kriju u našoj Školskoj upravi, da određeni direktori ne poštuju zakonsku regulativu. Tada smo prvo na radnim podgrupama reagovali i davali određene sugestije u zajednici sa našim radnicima, ako to nije bilo zadovoljavajuće obraćali smo se nadležnim inspekcijama dva ili tri puta. Ovi slučajevi da neko prelazi normu postoje, ali ne prelaze nivo i granicu svega, jer postoje i direktori koji poštuju svoje kolege i normu – zaključio je on.

M.S.