„Second hand“ radnje: Trend ili loš standard?

Prodavnice polovne robe odavno nisu mesto gde kupuju samo oni sa tanjim novčanikom. Pored uštede, mnoge privlači i velika ponuda markirane garderobe, unikatni modeli i dobar kvalitet. Pitali smo sugrađane da li i zbog čega kupuju baš u second hand šopovima.

Zbog ekonomske krize, sve je više onih koji se oblače u prodavnicama polovne robe. Kako bi uštedeli, mnogi skupu garderobu zamenjuju za onu polovnu, a kao jedan od razloga navode i to da se na taj način bore protiv uniformisanosti, kupujući stvari čiji je kvalitet, kako tvrde, odličan.

– I ranije sam kupovala u second hand radnjama, sada jos češće, jer je finansijska situacija takva kakva je. Tamo se mogu pronaći vrlo lepe stvari za mali novac, poneke su čak i markirane. Ne smeta mi to sto je ta garderoba već nošena i ono sto mi je najbitnije je da se ne stapam u masu i ne dešava mi se da vidim svoju jaknu na svakoj drugoj devojci u gradu – kaže dvadesettrogodišnja Sara.

Iako nema ništa protiv polovne garderobe, Radica S. kaže da se baš ne snalazi u takvim prodavnicama.

– Često se dešava da kada neku prijateljicu pitam gde je kupila neki komad odeće koji mi se dopada, dobijem odgovor da je kupljeno u second handu. Medjutim, kada odem da potražim nešto za sebe, nekako mi se ništa ne dopadne. Možda bi trebalo češće obilaziti te radnje, jer istina je da nema uvek lepog izbora – kaže ona.

Ipak, ima i onih kojima cene i kvalitet robe u tim prodavnama, ne znače puno.

– Ne volim da nosim odeću koja je došla ko zna odakle i koju je nosio ko zna ko. Jednom sam, na nagovor prijateljice, obišla nekoliko radnji. Zaista mi se nista nije dopalo – kaže Marija J.

Kako u Kruševcu ima dosta ovakvih prodavnica, kupoholičari ne moraju da brinu.

– Veliki sam ljubitelj šopinga i obožavam da kupujem garderobu. Zbog finansijske situacije nisam u mogućnosti da kupujem u skupim buticima. Sreća pa postoji second hand, gde se i oblačim od glave do pete. Često naletim na stvari koje su potpuno nove, a uz to i markirane – navodi G.G.

Ima i onih, mada ih je sve manje, koje je sramota da ih neko vidi u takvim radnjama.

– Ne vidim razlog zašto bi nekoga bilo „blam“ da tamo kupuje garderobu. Ima zaista kvalitetnih stvari, a ono što je najbitnije, cene su pristupačne. Ponekad za 1000 dinara napunim kesu stvarima, a u butiku za isti novac ne bih mogla da kupim ništa. Čemu sramota, niste ukrali a i na tim stvarima ne piše gde su kupljene, ako je nekome baš bitno da se ne zna – mišljenja je Danijela E.

Osim garderobe, u ponudi je i obuća, torbe, marame, pa čak i donji veš. Sve češće vlasnici u asortiman ubacuju i posteljine.

– Kako je krenula ova kriza da se zahuktava, moja porodica i ja često kupujemo u second handu. Dosta novca na taj način uštedimo, a kupimo zaista kvalitetne komade odece, koji traju. S obzirom na to da se roba hemijski cisti, nemam problem da kupim i donji veš, čarape, od nedavno je i dobra posteljina u ponudi, čist pamuk a cena simbolična – navodi pedesetogodišnja Ivana.

Prodavci u prodavnicama polovne garderobe navode da ljudi oduvek kupuju u ovim radnjama, te da profil kupaca nema nikakve veze sa tim koliko novca imaju.

– Dolaze ovde i lekari, advokati, službenici…U poslednje vreme, češće dolaze i srednjoškolci, ranije ih nije baš toliko bilo. Ko ima stila, ovde može da se obuče po poslednjoj modi, verujte. Neke stvari su potpuno nove. Mislim da će se, ako ova ekonomska kriza potraje, svi „preseliti“ kod nas, da će početi da dolaze i oni koji su se do sada isključivo oblačili u buticima – mišljenja je jedna od prodavačica.

J.P.