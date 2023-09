Sa Sednice Skupštine Grada: O pobratimstvu sa Bitoljom, Toplani i vandalizmu

Predlog Odluke o tekstu Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih realizaciji programa „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom“ kao i davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbopa JKP “Kruševac“ radi korišćenja sredstava pomenutog zajma doneti su na ovdašnjoj skupštini. Adžić Aleksandar ispred odborničke grupe „Nada za Kruševac“ rekao je da se stanovnici sela Srnje, Kruševica, Padež i Jasika, protive izgradnji nove regionalne deponije zbog velikog zagađenja i da su u više navrata pokušali da razgovaraju sa nadležnima kako bi saznali šta ih očekuje ubuduće, ali da odgovor nisu dobili.

Pomoćnik gradonačelnice za ekologiju, Parezanović Ivan, rekao je da je održan sastanak sa meštanima ovih sela gde im je do detalja objašnjen značaj ovog regionalnog centra za upravljanje otpada i da će on zapravo rešiti njihove brojne probleme.

Lazić iz odborničke grupe „Nada za Kruševac“ još jednom se javio kako bi prokomentarisao rad ovdašnje Toplane.

– Toplana je veliki problem, na svakoj sednici ima mnogo diskusija na ovu temu. Prošle sednice sam predložio da foriramo Radno telo koje bi moglo da predloži rešenje. Situacija je teška, 2 milijarde duguje Toplana, što je trećina gradskog budžeta, gubitak u prvih šest meseci je oko 130 miliona. To su frapantni podaci. Kako ovo stanje popraviti, ja zvučim kao da sam apokaliptičan, ali ako Toplana zimus „štucne“ ostajemo bez struje.

Ana Prvanov iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“ rekla je da opozicija nema pravo da kritikuje rad Toplane, jer su oni ostavili Toplanu u lošem stanju i poručila građanima da ne brinu, grejanja će biti, a cena će mu ostati nepromenjena.

Dušan Gvozdenović, direktor JKP „Toplana“ je rekao da nema problem sa kritikom, jer zna da svoj posao obavlja časno i dobro.

– Podržavam da se formira Komsija koja će nadgledati rad Toplane ako je to rešenje koje će dovesti do toga da izađemo iz krize. Tako da molim sve prisutne da stave u plan naredne Skupštine ovu odluku. Moram da kažem da trideset toplana širom zemlje je povećalo cenu grejanja, a mi takvu odluku nismo doneli, jer znamo da je to velika stavka u budžetu građana.

Dvesta miliona koji su usvojeni sada na skupštini iskoristićemo za nabavku energenata, kao što su ugalj i gas – najavio je Gvozdenović.