Sa promocije knjige: „Zanimljiva Čarapanija” je čuvar duha starog Kruševca

Promocija knjige „Zanimljiva Čarapanija”, autora Miloša D. Stojadinovića, okupila je veliki broj ljubitelja pisane reči, koji su u njegovom radu prepoznali važnost čuvanja prošlosti od zaborava. Sav prihod od prodatih knjiga namenjen je za siguran korak naše sugrađanke Katarine Arsić, te su čitaoci, kupovinom malog istorijskog blaga, po simboličnoj ceni od 600 dinara, imali prilike da učine i dobro delo.

– Jednog dana Miloš je došao kod nas i ispričao neverovatnu priču, koju je Politika objavila 1905. godine, o dvoboju u Kruševcu. Dvoboja je bilo u to vreme u Srbiji, razume se, ali je ovaj bio zaista osoben, jer su dvojica dojučerašnjih najboljih prijatelja, kako to u Srbiji ume da bude, odjednom postali krvni neprijatelji. Kako bi rešili svoj sukob, pozvali su celu čaršiju na dvoboj. Jednog nedeljnog jutra okupio se ceo Kruševac. Dvoboj je potrajao deset minuta, a bio je to dvoboj, verovali ili ne, u pljuvanju. Jedan od aktera je bio toliko upljuvan da je morao da prizna poraz – rekao je kruševački novinar i urednik knjige, Slavoljub Marković.

Za potrebe pisanja ovog dragocenog dela, autor je temeljno istraživao i koristio arhivsku građu, uz nezaobilazno prelistavanje velikog broja stare štampe, koja je izlazila u periodu od 1837. do 1941. godine.

– Satima, danima i nedeljama Miloš je tragao za pričama, strpljivo prelistavajući požutele ili digitalno arhivirane stranice. Kada je bilo potrebno, on je pričama dodavao poneki neophodan element, poneku napomenu, ali ono što je bitno je da su one sačuvale svoju autentičnost. To je autentičan rukopis onog vremena, autentična leksika. Priče su u potpunosti sačuvale duh starog Kruševca, u tom čitavom jednom veku koji ova knjiga i evocira – dodao je Marković.

Miloš se više od deset godina bavi istraživanjem kruševačke istorije, a jedinstvenu knjigu „Zanimljiva Čarapanija”, posvetio je svom sinu Maksimu.

– Prošlo je tačno četiri godine otkako je izašla moja poslednja knjiga. Za te četiri godine polako se stvarala „Zanimljiva Čarapanija”. Barem se toliko stvarala u mojoj radnoj sobi, na radnom stolu. Međutim, ona se stvarala mnogo duže. Stvarala se tačno 173 godine. Prva priča u ovoj knjizi zabeležena je davne 1849. godine, gde je zabeležen odlazak hrabrih Kruševljana u pomoć svojoj braći u Srpskoj Vojvodini – rekao je autor knjige „Zanimljiva Čarapanija”, Miloš D. Stojadinović.

Knjiga je istinski čuvar prošlosti našeg grada, među čijim koricama su smeštene zanimljive i nesvakidašnje priče o neobičnim događajima, o kojima je nekada izveštavala stara štampa.

– Od samog početka istraživanja lokalne istorije sakupljao sam sve što je vezano za kruševački kraj. Čarapani ne bi bili Čarapani da nisu šaljivi i organizatori nesvakidašnjih događaja. U „Zanimljivoj Čarapaniji” nalaze se 52. interesantne priče. Broj je simboličan i predstavlja 52. kaledarske nedelje. Knjiga ne mora da se čita u jednom dahu, već svako može da čita po jednu priču nedeljno – objasnio je on.

Na njenim stranicama našle su se, do sada, malo poznate, ali značajne priče, koje će čitaocima na živopisan i zanimljiv način dočarati daleku prošlost i ljude koji su tada živeli u našem gradu.

– U njoj ćete moći da pročitate priče o neobičnom dvoboju u Kruševcu, našem Momčilu Gavriću, o povratku Karađorđevog zvona na crkvi Lazarici, unuci Stanoja Glavaša, kafani „Kod dva muža”, kvočki koja je izlegla časovnik, o tome kako su Čarapani dočekali najjačeg čoveka nekadašnje Jugoslavije, o ratu dvaju sela zbog jednog ostrva, rudaru koji je postao falsifikator kako bi pobega od žene, kruševačkoj verziji „Jazavca pred sudom”, zlatnoj groznici iz Zdravinja i mnogo drugih interesantnih priča – naveo je Stojadinović.

Svaka napisana knjiga za Miloša ima veliki značaj, jer u sebi nosi svojevrsnu simboliku.

– Hronikom sela Pasjak želeo sam da se odužim svojim precima i selu odakle potičem. Drugom i trećom knjigom, „Dnevnici iz Velikog rata” i „Kruševac u Velikom ratu”, koju sam pisao u koautorstvu sa Slobodanom Nikolićem, odužili smo se našem gradu i svečanom promocijom, na Dan primirja 2018. godine, obeležili 100 godina od završetka Prvog svetskog rata.

Kao i prethodnim, autor je i četvrtoj knjizi dodelio poseban zadatak. Nesebičnom i humanom odlukom odlučio je da novac od prodaje knjiga bude doniran Kruševljanki Katarini Arsić, studentkinji Filozofskog fakulteta u Nišu, kojoj je novac neophodan za mikroprocesorsku protezu za koleno, kako bi mogla nesmetano da hoda.

– Knjiga, koju danas predstavljamo, je takođe nešto posebno. Zapamtite, ovo nije samo knjiga. „Zanimljiva Čarapanija” odvešće vas u vreme starog Kruševca, a svedoci tog vremena su upravo ove priče. Međutim, ova knjiga ima još jedan razlog i veliku misiju. Sav prihod od prodaje knjiga ići će u humanitarne svrhe za našu Čarapanku Katarinu Arsić, kojoj je novac neophodan za sigurniji korak kroz život.

Prateći svoju viziju, Miloš je simbolično kupio prvu knjigu, dajući primer prisutnima da ga slede te učine dobro delo i omoguće Katarini da što pre stigne do svog životnog cilja.

– Neka svima „Zanimljiva Čarapanija” bude svedok i podsećanje da smo kupovinom ove knjige učinili nešto plemenito – poručio je on.

Izdavač je Istorijski arhiv Kruševac, a štampanje knjige omogućila je kompanija „Kromberg & Schubert” i tako podržala ovu humanitarnu akciju.

J.A.