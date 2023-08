RHMZ: Visoke temperature pa nevreme

Republički hidrometorološki zavod izdao je meteorološko upozorenje u kom se kaže da se danas mogu očekivati visok temperature uz pojavu intenzivnih pljuskova sa grmljavinom i gradom

Pljuskovi i grmljavina (24.08.) koji se očekuju danas na istoku, jugu i jugozapadu zemlje lokalno mogu biti intenzivniji uz količinu od 10 do 30 mm za kratko vreme, lokalno i više, kao i uz pojavu sugradice i grada u zoni pljuskova.

Period visokih temperatura produžava se do utorka (29.08.) uz maksimalne vrednosti danas od 32 do 35 °S, a zatim od 33 do 37 °S.

Izvor: hidmet.gov.rs

Foto: Pixabay