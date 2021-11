Reč stručnjaka: Kako zaštiti salatu u plastenicima

Kod proizvodnje zelene salate u plastenicima potrebno je posebnu pažnju posvetiti zaštiti još u proizvodnji rasada, a stručnjaci savetuju da se, kako bi se izbegla pojava mnogih bolesti, rasad seje u tresetu

–Tek iznikle biljke su vrlo osetljive na bolesti te može doći do slabog nicanja ili poleganja biljaka. Zemljišni paraziti phytium spp. i rhizoctonia spp. prouzrokuju poleganje rasada. Da bi sprečili pojavu bolesti neophodno je preduzeti sve preventivne mere počev od održavanja optimalne temperature vazduha, umerenog zalivanja i provertavanja toplih leja. Zelena salata je veoma osetljiva na bolesti čiji su prouzrokovači plamenjača, siva i bela trulež, antraknoza, ali i na štetočine (grinje, lisne vaši, tripsi i puževi golaći). Kako bi se izbegla pojava ovih bolesti, najbolje rezultate u proizvodnji rasada zelene salate pokazala je setva semena u tresetu – kaže savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Slađana Rilak.

Ona precizira da se plamenjača salate (bremia lactucaceae) javlja prvo na spoljnjim listovima u vidu svetlo-zelenih uglastih pega koje ubrzo nekrotiraju te da povećana vlaga u zemljištu pogoduje razvoju te bolesti, a za zaštitu navodi registrovane fungicide Signum i Infinito SC.

Prouzrokovač siva trulež (botrytis cinerea) može da inficira salatu u svim fazama razvoja od setve do skladištenja. U osnovi struka ili lista javlja se prvo tamna vodenastra pega koja dovodi do truljenja biljaka, a zaa suzbijanje te destruktivne bolesti, dodaje ona, mogu se primeniti fungicidi Atlas, Sercadis plus, Switch 62,5 WG.

Kod bele truleži (sclerotinia sclerotiorum) biljka truli u zoni korenovog vrata i lako se odvaja od korena. Na donjem delu glavice, okrenutom ka zemlji može se videti bela micelija parazita, a za njihovo suzbijanje koriste se insekticidi Polux, Kozak,Tonus.

–Najveće štete u proizvodnji zelene salate mogu naneti puževi golaći. Za njihovo suzbijanje prednost treba dati mehaničkim merama. Aktivnosti ovih štetočina tokom večeri omogućava ručno sakupljanje u ovom periodu. Postavljanje mokrih vreća punjenih krompirom, šargarepom ili proklijalom pšenicom uz rubove plastenika kao i pivskih klopki ukopanih u zemlju između redova, daje dobre rezultate – napominje ona.

Preporučuje da se zaštita zelene salate prvenstveno bazira na primeni preventivnih mera od kojih su najznačajnije: plodored, dezinfekcija zemljišta i plastenika, setva deklarisanog semena, redovno provetravanje plastenika, umereno zalivanje i prihranjivanje, redovno uklanjanje obolelih biljaka iz plastenika.

–Hemijsku zaštitu je potrebno usmeriti na primenu preventivnih tretmana protiv navedenih prouzrokovača bolesti i štetočina. Na početku vegetacije koristiti kontaktne, a u vreme intenzivnog porasta i sistemične pesticide. Zbog veoma kratke vegetacije salate, prilikom izbora preparata, neophodno je posebnu pažnju obratiti na karencu – napominje naša sagovornica.

J.B.