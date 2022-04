Reč stručnjaka: Kako obaviti flaširanje vina

U većini slučajeva se u manjim vinarijama i na porodičnim gazdinstvima vino flašira na jednostavnije načine, ali je veoma važno poštovati higijenske norme i odrediti pravi trenutak za taj posao.

Savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Dragana Andrejić, opisuje kako pravilno treba sprovesti taj postupak:

-Kvalitetna vina razlivamo u boce od 0,7 litara, bela vina u rajnske, a crna u bordovske boce. Bocu zatvaramo kvalitetnim plutanim zatvaračima. Obično stono vino ide u boce od litar i dva litra, uz zatvaranje plutanim ili krunskim zatvaračima. Boce treba temeljno oprati zbog mogućeg prisustva plesni, nečistoća ili stranih mirisa. One se najpre naliju toplom vodom (oko 70 stepeni) i ostave da stoje do sutra, potom se isperu hladnom vodom pa tretiraju dvopostotnim rastvorom sode i izribaju četkom te ostave da se ocede. Neposredno pre razlivanja vina, boce tretirati dvopostotnim rastvorom sumporaste kiseline i ocediti ih tridesetak minuta. Dezinfikovati i sav ostali pribor kao što su creva, slavina i slično, zbog opasnosti od kontaminacije vina.

Boce puniti tako da ostane 0,5 do centimetar prostora između zapušača i vina. Plutani zapušači se koriste za boce od 0,7 litara sa kvalitetnim vinom, treba da budu elastični i glatki, bez većih pora. Ako nisu u sterilnom pvc pakovanju onda ih treba dezinfikovati kratkotrajnim potapanjem u 70-postotni alkohol. Pre upotrebe ih čuvati na mestu gde ne mogu poprimiti strane mirise. Pre same upotrebe se nekoliko puta ispiraju svežom vodom, da se otklone eventualni mirisi i kako bi bili dovoljno elastični da se lako mogu vaditi iz boce prilikom otvaranja. Nakon zatvaranja se vrši parafinisanje grlića boce. Zapušač treba da uđe potpuno u grlić boce pa i milimetar do dva dublje. Grlić se uranja u rastopljeni parafin sa dodatim pčelinjim voskom ili u specijalni vosak za boce. Bocu pre odlaganja obrisati spolja vlažnom pa suvom krpom, zbog razvoja plesni. Na bocu se stavlja etiketa sa osnovnim podacima o vinu: naziv, sorta, boja, oznaka kvaliteta, godina, jačina itd.

Vino razliveno u boce treba što pre smestiti u podrum na čuvanje. Temperatura u podrumu treba da bude stalna. Za bela vina je poželjna temperatura čuvanja od 8 do12, a za crna od 12 do 15 stepeni Celzijusa. Boce treba da budu položene da bi zapušač bio natopljen vinom kako se ne bi rasušio i omogućio pristup vazduha u bocu. Treba da budu u što većoj tami, bez prisustva sunčeve svetlosti zbog negativnog uticaja na kvalitet vina. Boce koje su planirane za duže čuvanje treba kontrolisati jednom mesečno i obratiti pažnju na eventualnu pojavu zamućenja ili taloga. U slučaju da primetimo neke od ovih promena treba obavezno konsultovati enologa.