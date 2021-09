Raspored cisterni (dopunjeno)

Usled novonastale, vanredne, situacije JKP „Vodovod“ Kruševac obezbedio je pokretne i fiksne cisterne kako bi se građani snabdeli vodom.

Stacionarne cisterne, nalaze se na sledećim lokacijama: vrtić Pionir kod Dunava; Gerontološki centar Kruševac; Vrtić „Neven“; Kovid bolnica Kruševac; Kovid ambulanta; Dečiji dispanzer, Šumice – raskrsnica posle VP doma; Mudrakovac kod „Tri šešira“; Rasadnik – kod buvlje pijace; Raskrsnica ulica Blagoja Parovića, Hajduk Veljkove i Dušanove; Raskrsnica Birčaninove i Vece Korčagina; JKP „Vodovod“ Kruševac.

DOPUNJENO: Stacionarne cisterne postavljene su i kod DIS-a, te u dvorištima OŠ „Branko Radičević“, OŠ Dositej Obradović, Zavoda za javno zdravlje i Doma Jefimija.

Pored fiksnih, na raspolaganju stoji i nekoliko pokretnih cisterni. Od 17 – 22 časa pokretna cisterna u Jasici (od raskrsnice za Kukljin), kao i kod zgrade Lamele iza MUP-a. Do 22 časa cisterna kod DIS marketa i MZ Rasadnik.

DOPUNJENO: Od 19 do 22 časa pokretna cisterna kod Bambija u Nacijama, od 19 do 20 časova kod Osnovne škole u Parunovcu, od 20 do 21 čas kod mesne zajednice Parunovac, a od 21 do 22 časa kod mesne zajednice Dedina.

Prema ranijoj informaciji cele noći biće dostupna voda u cisterni kod VP doma.

Pored toga, obezbeđena je i pokretna cisterna u Opštoj bolnici Kruševac, za potrebe hemodijalize, pokretna cisterna JKP „Rasina“ Brus za ambulante i vrtiće i cisterna JKP „Vodovod“ koja služi za dopunu drugih cisterni.