Raspisan četvrti IPARD javni poziv za ulaganja u voćarstvo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voća za podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada voća, kao i nabavku nove opreme za višegodišnje proizvodne i matične zasade voća u okviru IPARD III programa

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 15. do 31. decembra 2025. godine, zaključno.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za podizanje i obnavljanje proizvodnog zasada voća i podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u skladu sa Prilogom 1 Pravilnika – Lista prihvatljivih investicija i troškova u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa.

Predmet ovog Javnog poziva su i investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku opreme samo u okviru investicija za proizvodne i prateće prostore i objekte u funkciji proizvodnje voća i sadnog materijala voća, izuzev opreme za skladišne objekte i opreme za digitalizaciju proizvodnje, u okviru investicija u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada voća.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 1.172.400.000,00 dinara.

Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, ili proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, ili je investicija vezana za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Po jednom zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost predmetne investicije, korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u minimalnom nominalnom iznosu od 20.000 evra i maksimalnom nominalnom iznosu od 1.000.000 evra.

Tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede https://www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja na linku https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Foto: Freepik.com